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Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама
Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама - РИА Новости, 24.07.2024
Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама
Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:46
2024-07-24T06:46
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "Сегодня во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат "Хунг Дао" Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам. После швартовки корабля в главной базе ТОФ среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", - говорится в сообщении. Отмечается, что для моряков будут организованы культурные мероприятия, в том числе экскурсии по городу и посещение музея ТОФ. Деловой заход продлится до 31 июля. Фрегат "Хунг Дао" построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького по проекту 11661Э "Гепард-3.9". Спущен на воду 27 апреля 2016 года и 27 октября 2017 года был доставлен транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html
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владивосток, камрань, вьетнам, тихоокеанский флот вмф россии
Владивосток, Камрань, Вьетнам, Тихоокеанский флот ВМФ России
Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама
Во Владивосток с деловым заходом прибыл боевой фрегат ВМС Вьетнама "Хунг Дао"