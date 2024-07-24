https://ria.ru/20240724/korabl-1961611816.html

Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама

Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама - РИА Новости, 24.07.2024

Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама

Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:46

2024-07-24T06:46

2024-07-24T07:04

владивосток

камрань

вьетнам

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "Сегодня во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат "Хунг Дао" Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам. После швартовки корабля в главной базе ТОФ среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", - говорится в сообщении. Отмечается, что для моряков будут организованы культурные мероприятия, в том числе экскурсии по городу и посещение музея ТОФ. Деловой заход продлится до 31 июля. Фрегат "Хунг Дао" построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького по проекту 11661Э "Гепард-3.9". Спущен на воду 27 апреля 2016 года и 27 октября 2017 года был доставлен транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html

https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html

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владивосток, камрань, вьетнам, тихоокеанский флот вмф россии