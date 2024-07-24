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Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама - РИА Новости, 24.07.2024
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06:46 24.07.2024 (обновлено: 07:04 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/korabl-1961611816.html
Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама
Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама - РИА Новости, 24.07.2024
Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама
Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:46
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владивосток
камрань
вьетнам
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. "Сегодня во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат "Хунг Дао" Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам. После швартовки корабля в главной базе ТОФ среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", - говорится в сообщении. Отмечается, что для моряков будут организованы культурные мероприятия, в том числе экскурсии по городу и посещение музея ТОФ. Деловой заход продлится до 31 июля. Фрегат "Хунг Дао" построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького по проекту 11661Э "Гепард-3.9". Спущен на воду 27 апреля 2016 года и 27 октября 2017 года был доставлен транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html
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владивосток, камрань, вьетнам, тихоокеанский флот вмф россии
Владивосток, Камрань, Вьетнам, Тихоокеанский флот ВМФ России
Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама

Во Владивосток с деловым заходом прибыл боевой фрегат ВМС Вьетнама "Хунг Дао"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
«
"Сегодня во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат "Хунг Дао" Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам. После швартовки корабля в главной базе ТОФ среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для моряков будут организованы культурные мероприятия, в том числе экскурсии по городу и посещение музея ТОФ. Деловой заход продлится до 31 июля.
Фрегат "Хунг Дао" построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького по проекту 11661Э "Гепард-3.9". Спущен на воду 27 апреля 2016 года и 27 октября 2017 года был доставлен транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.
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ВладивостокКамраньВьетнамТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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