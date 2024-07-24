https://ria.ru/20240724/kombinat-1961645516.html

Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии

Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии - РИА Новости, 24.07.2024

Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заложил камень под строительство в Малгобеке молочного комбината мощностью до 20 тонн в месяц, на реализацию проекта... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:11

2024-07-24T11:11

2024-07-24T11:11

республика ингушетия

малгобек

россия

махмуд-али калиматов

владимир путин

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заложил камень под строительство в Малгобеке молочного комбината мощностью до 20 тонн в месяц, на реализацию проекта планируется потратить 118 миллионов рублей, сообщила пресс-служба руководителя региона. Комбинат рассчитан на полный цикл производства – от выдува бутылки до групповой упаковки, проектом также предусмотрено строительство холодильной камеры. Предприятие будет производить пастеризованное молоко, кефир, йогурты, творог, сыры и сливочное масло. Его вклад в валовый региональный продукт республики составит в среднем 280 миллионов рублей в год. "Здесь будет осуществляться процесс глубокой переработки цельного молока мощностью до 20 тонн в месяц. Предприятие рассчитано на полный цикл производства разнообразной продукции. В будущем мы сможем обеспечить на его базе производство хлебобулочных и кондитерских изделий", - сказал Калиматов на церемонии.По его словам, общая стоимость проекта составляет 118 миллионов рублей, его реализация будет осуществляться одновременно с созданием ресурсной базы и обеспечением стабильного спроса. "Президент России Владимир Путин указал, что к 2030 году все регионы страны должны стать экономически более самодостаточными. Мы в Ингушетии трудимся, внося свой вклад в достижение этой цели. Благодаря реализации данного проекта обеспечим жителей региона качественной продукцией собственного производства. Десятки человек получат стабильную работу. В бюджет республики поступят значительные налоговые отчисления", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240716/investforum-1959971329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

малгобек, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, республика ингушетия