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Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии - РИА Новости, 24.07.2024
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Республика Ингушетия
 
11:11 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kombinat-1961645516.html
Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии
Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии - РИА Новости, 24.07.2024
Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заложил камень под строительство в Малгобеке молочного комбината мощностью до 20 тонн в месяц, на реализацию проекта... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:11
2024-07-24T11:11
республика ингушетия
малгобек
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заложил камень под строительство в Малгобеке молочного комбината мощностью до 20 тонн в месяц, на реализацию проекта планируется потратить 118 миллионов рублей, сообщила пресс-служба руководителя региона. Комбинат рассчитан на полный цикл производства – от выдува бутылки до групповой упаковки, проектом также предусмотрено строительство холодильной камеры. Предприятие будет производить пастеризованное молоко, кефир, йогурты, творог, сыры и сливочное масло. Его вклад в валовый региональный продукт республики составит в среднем 280 миллионов рублей в год. &quot;Здесь будет осуществляться процесс глубокой переработки цельного молока мощностью до 20 тонн в месяц. Предприятие рассчитано на полный цикл производства разнообразной продукции. В будущем мы сможем обеспечить на его базе производство хлебобулочных и кондитерских изделий&quot;, - сказал Калиматов на церемонии.По его словам, общая стоимость проекта составляет 118 миллионов рублей, его реализация будет осуществляться одновременно с созданием ресурсной базы и обеспечением стабильного спроса. "Президент России Владимир Путин указал, что к 2030 году все регионы страны должны стать экономически более самодостаточными. Мы в Ингушетии трудимся, внося свой вклад в достижение этой цели. Благодаря реализации данного проекта обеспечим жителей региона качественной продукцией собственного производства. Десятки человек получат стабильную работу. В бюджет республики поступят значительные налоговые отчисления", - добавил глава региона.
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малгобек, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Малгобек, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Республика Ингушетия

Молочный комбинат стоимостью 118 млн рублей построят в Ингушетии

© РИА Новости / Александр КряжевПроизводство молочной продукции
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заложил камень под строительство в Малгобеке молочного комбината мощностью до 20 тонн в месяц, на реализацию проекта планируется потратить 118 миллионов рублей, сообщила пресс-служба руководителя региона.
Комбинат рассчитан на полный цикл производства – от выдува бутылки до групповой упаковки, проектом также предусмотрено строительство холодильной камеры. Предприятие будет производить пастеризованное молоко, кефир, йогурты, творог, сыры и сливочное масло. Его вклад в валовый региональный продукт республики составит в среднем 280 миллионов рублей в год.
«

"Здесь будет осуществляться процесс глубокой переработки цельного молока мощностью до 20 тонн в месяц. Предприятие рассчитано на полный цикл производства разнообразной продукции. В будущем мы сможем обеспечить на его базе производство хлебобулочных и кондитерских изделий", - сказал Калиматов на церемонии.

По его словам, общая стоимость проекта составляет 118 миллионов рублей, его реализация будет осуществляться одновременно с созданием ресурсной базы и обеспечением стабильного спроса.
«
"Президент России Владимир Путин указал, что к 2030 году все регионы страны должны стать экономически более самодостаточными. Мы в Ингушетии трудимся, внося свой вклад в достижение этой цели. Благодаря реализации данного проекта обеспечим жителей региона качественной продукцией собственного производства. Десятки человек получат стабильную работу. В бюджет республики поступят значительные налоговые отчисления", - добавил глава региона.
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Республика ИнгушетияМалгобекРоссияМахмуд-Али КалиматовВладимир ПутинРеспублика Ингушетия
 
 
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