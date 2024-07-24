https://ria.ru/20240724/kobylash-1961830726.html
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России - РИА Новости, 24.07.2024
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России
Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:26
2024-07-24T22:26
2024-07-24T23:10
безопасность
россия
сергей кобылаш
сергей дронов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны."Кобылаш Сергей Иванович — командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант", — указано в разделе сайта ведомства, посвященном структуре ВКС.До него командующим ВВС с 2019 по 2024 год был генерал-полковник Сергей Дронов.Кобылаш с 2016 года занимал должность командующего дальней авиацией ВКС. Теперь этот пост занял генерал-майор Сергей Кувалдин.Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба.Награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу" и другими ведомственными медалями. За участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2008 году ему присвоили звание Героя России.
https://ria.ru/20240708/naznachenie--1958330051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей кобылаш, сергей дронов, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Сергей Кобылаш, Сергей Дронов, Воздушно-космические силы России
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России
Командующий ВВС Кобылаш стал заместителем главнокомандующего ВКС России