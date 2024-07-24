Рейтинг@Mail.ru
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 24.07.2024 (обновлено: 23:10 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/kobylash-1961830726.html
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России - РИА Новости, 24.07.2024
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России
Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:26
2024-07-24T23:10
безопасность
россия
сергей кобылаш
сергей дронов
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931283735_0:505:1721:1473_1920x0_80_0_0_ca02815e83162578303932b3d8799f3b.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны.&quot;Кобылаш Сергей Иванович — командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант&quot;, — указано в разделе сайта ведомства, посвященном структуре ВКС.До него командующим ВВС с 2019 по 2024 год был генерал-полковник Сергей Дронов.Кобылаш с 2016 года занимал должность командующего дальней авиацией ВКС. Теперь этот пост занял генерал-майор Сергей Кувалдин.Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба.Награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу" и другими ведомственными медалями. За участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2008 году ему присвоили звание Героя России.
https://ria.ru/20240708/naznachenie--1958330051.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931283735_0:344:1721:1635_1920x0_80_0_0_4779b545b3a2ead65cbda36fdbd8788f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей кобылаш, сергей дронов, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Сергей Кобылаш, Сергей Дронов, Воздушно-космические силы России
Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России

Командующий ВВС Кобылаш стал заместителем главнокомандующего ВКС России

© РИА Новости / Максим БогодвидСергей Кобылаш
Сергей Кобылаш - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сергей Кобылаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны.
«

"Кобылаш Сергей Иванович — командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант", — указано в разделе сайта ведомства, посвященном структуре ВКС.

До него командующим ВВС с 2019 по 2024 год был генерал-полковник Сергей Дронов.
Кобылаш с 2016 года занимал должность командующего дальней авиацией ВКС. Теперь этот пост занял генерал-майор Сергей Кувалдин.
Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба.
Награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу" и другими ведомственными медалями. За участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2008 году ему присвоили звание Героя России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск
8 июля, 18:43
 
БезопасностьРоссияСергей КобылашСергей ДроновВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала