https://ria.ru/20240724/kobylash-1961830726.html

Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России

Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России - РИА Новости, 24.07.2024

Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:26

2024-07-24T22:26

2024-07-24T23:10

безопасность

россия

сергей кобылаш

сергей дронов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны."Кобылаш Сергей Иванович — командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант", — указано в разделе сайта ведомства, посвященном структуре ВКС.До него командующим ВВС с 2019 по 2024 год был генерал-полковник Сергей Дронов.Кобылаш с 2016 года занимал должность командующего дальней авиацией ВКС. Теперь этот пост занял генерал-майор Сергей Кувалдин.Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба.Награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу" и другими ведомственными медалями. За участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2008 году ему присвоили звание Героя России.

https://ria.ru/20240708/naznachenie--1958330051.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, сергей кобылаш, сергей дронов, воздушно-космические силы россии