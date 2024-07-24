https://ria.ru/20240724/kndr-1961597393.html

В КНДР посоветовали Трампу различать личные отношения и внешнюю политику

В КНДР посоветовали Трампу различать личные отношения и внешнюю политику - РИА Новости, 24.07.2024

В КНДР посоветовали Трампу различать личные отношения и внешнюю политику

КНДР не придает значения словам бывшего президента США Дональда Трампа о дружбе и хороших отношениях с Пхеньяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, Трампу стоит... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T00:11

2024-07-24T00:11

2024-07-24T00:27

сша

пхеньян

корейский полуостров

дональд трамп

ким чен ын

в мире

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СЕУЛ, 24 июл – РИА Новости. КНДР не придает значения словам бывшего президента США Дональда Трампа о дружбе и хороших отношениях с Пхеньяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, Трампу стоит различать работу и личные отношения, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот "по нему скучает". "Официальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в своей речи сказал про нас, что "имел с ними хорошие отношения", что "хорошо дружить с кем-то, у кого много ядерного оружия и другого". Таким образом, он рекламирует свою мысль о перспективе корейско-американских отношений, но никакая администрация США не может исправить хаотическую из-за межпартийного спора политику в США, поэтому мы не обращаем внимания на это", - говорится в сообщении ЦТАК. Отмечается, что де-факто Трамп на посту президента старался отражать личные дружеские отношения между главами двух стран и в межгосударственных отношениях, но не смог достичь каких-либо практических положительных перемен. "Нужно различать общественные дела и личные, внешнюю политику государства и личные чувства", - посоветовал Трампу ЦТАК. Агентство добавило, что США в течение около 80 лет "цеплялись за самую злобную и настойчивую враждебную политику" против КНДР. И сейчас никакая администрация не сможет убедить КНДР словами о диалоге, тогда как в это же время перебрасывает к Корейскому полуострову ядерные стратегические вооружения, наращивает сверхсовременные вооружения и нередко проводит вместе с Южной Кореей "репетиции агрессивной войны", предусматривающие даже ведение ядерной операции против КНДР. "США стоит серьезно подумать о прибыли и убытке в случае конфронтации между КНДР и США, и лучше бы делать правильный выбор в вопросе, как надо общаться с нами", - посоветовал ЦТАК.

https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html

https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html

сша

пхеньян

корейский полуостров

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сша, пхеньян, корейский полуостров, дональд трамп, ким чен ын, в мире