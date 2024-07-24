https://ria.ru/20240724/klinton-1961606844.html

Хиллари Клинтон предупредила Харрис о неочевидной угрозе

Хиллари Клинтон предупредила Харрис о неочевидной угрозе - РИА Новости, 24.07.2024

Хиллари Клинтон предупредила Харрис о неочевидной угрозе

Проигравшая на выборах президента США в 2016 году Дональду Трампу Хиллари Клинтон предупредила нынешнюю соперницу политика Камалу Харрис о том, что она... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T04:20

2024-07-24T04:20

2024-07-24T04:38

хиллари клинтон

камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Проигравшая на выборах президента США в 2016 году Дональду Трампу Хиллари Клинтон предупредила нынешнюю соперницу политика Камалу Харрис о том, что она столкнется с сексизмом, а президента Джо Байдена поблагодарила за "устойчивое лидерство". "Я знаю одну, две вещи о том, как сложно для сильной женщины-кандидата бороться с сексизмом и двойными стандартами в американской политике. Меня называли ведьмой, гадкой женщиной и много хуже. Мое чучело сжигали", - написала Клинтон в статье для New York Times. По словам бывшего госсекретаря США, у Харрис ситуация еще сложнее, поскольку она является темнокожей с индийскими и ямайскими корнями. По словам Клинтон, личность и достижения Харрис попытаются "исказить и принизить потоком дезинформации" со стороны сторонников Трампа. Клинтон признала, что времени для организации кампании мало, но победы случались и в таких условиях. "Она представляет свежее начало в американской политике. Она может предложить надежду, объединяющее видение. Она талантлива, обладает опытом и готова быть президентом. Я знаю, она может победить Дональда Трампа", - написала Клинтон. Клинтон резюмировала, что США предстоит выбрать между "старыми обидами и новыми решениями". Бывшая госсекретарь добавила, что будет скучать по "устойчивому лидерству, боевому духу и глубокой эмпатии" Байдена. Ранее Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

https://ria.ru/20240724/kongress-1961598408.html

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хиллари клинтон, камала харрис, джо байден, сша, в мире, выборы президента сша — 2024