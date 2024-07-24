https://ria.ru/20240724/klienty-1961597988.html

Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах

Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах - РИА Новости, 24.07.2024

Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах

Банкам могут запретить открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей, однако этот проект еще претерпит изменения,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T02:17

2024-07-24T02:17

2024-07-24T02:17

рэу имени г. в. плеханова

госдума рф

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:904:1478:1735_1920x0_80_0_0_b331e22917b820d9795f2335a1cb39db.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Банкам могут запретить открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей, однако этот проект еще претерпит изменения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.Сейчас требование открывать банковские счета и выдавать карты несовершеннолетним лишь с согласия родителей или опекунов носит рекомендательный характер. Не все банки этого придерживаются, ведь новый клиент – это дополнительная выгода.Между тем, растет число злоупотреблений, в которых фигурируют банковские карты несовершеннолетних. Но и самих подростков можно понять – многие в 14-18 лет уже учатся и работают, поэтому карта им необходима. "А что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой – против", - рассуждает Моисеев.В этой ситуации разумнее было бы обратить внимание не на карты несовершеннолетних, а на сами банковские операции. Вероятно, соответствующие изменения будут внесены к моменту рассмотрения законопроекта в Госдуме, полагает он.

https://ria.ru/20240723/banki-1961354113.html

https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

рэу имени г. в. плеханова, госдума рф, экономика, россия