Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/klienty-1961597988.html
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах - РИА Новости, 24.07.2024
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах
Банкам могут запретить открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей, однако этот проект еще претерпит изменения,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:17
2024-07-24T02:17
рэу имени г. в. плеханова
госдума рф
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:904:1478:1735_1920x0_80_0_0_b331e22917b820d9795f2335a1cb39db.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Банкам могут запретить открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей, однако этот проект еще претерпит изменения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.Сейчас требование открывать банковские счета и выдавать карты несовершеннолетним лишь с согласия родителей или опекунов носит рекомендательный характер. Не все банки этого придерживаются, ведь новый клиент – это дополнительная выгода.Между тем, растет число злоупотреблений, в которых фигурируют банковские карты несовершеннолетних. Но и самих подростков можно понять – многие в 14-18 лет уже учатся и работают, поэтому карта им необходима. "А что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой – против", - рассуждает Моисеев.В этой ситуации разумнее было бы обратить внимание не на карты несовершеннолетних, а на сами банковские операции. Вероятно, соответствующие изменения будут внесены к моменту рассмотрения законопроекта в Госдуме, полагает он.
https://ria.ru/20240723/banki-1961354113.html
https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:765:1478:1874_1920x0_80_0_0_4aefaecd1500db7a7712d97bfe8f5af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рэу имени г. в. плеханова, госдума рф, экономика, россия
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Госдума РФ, Экономика, Россия
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах

Доцент Моисеев: открытие счетов клиентам в возрасте до 18 лет хотят запретить

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВывеска банка
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вывеска банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Банкам могут запретить открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей, однако этот проект еще претерпит изменения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
Сейчас требование открывать банковские счета и выдавать карты несовершеннолетним лишь с согласия родителей или опекунов носит рекомендательный характер. Не все банки этого придерживаются, ведь новый клиент – это дополнительная выгода.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман
Вчера, 02:15
Между тем, растет число злоупотреблений, в которых фигурируют банковские карты несовершеннолетних. Но и самих подростков можно понять – многие в 14-18 лет уже учатся и работают, поэтому карта им необходима. "А что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой – против", - рассуждает Моисеев.
В этой ситуации разумнее было бы обратить внимание не на карты несовершеннолетних, а на сами банковские операции. Вероятно, соответствующие изменения будут внесены к моменту рассмотрения законопроекта в Госдуме, полагает он.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает
21 июля, 02:15
 
РЭУ имени Г. В. ПлехановаГосдума РФЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала