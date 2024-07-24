https://ria.ru/20240724/klienty-1961597988.html
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах - РИА Новости, 24.07.2024
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах
Банкам могут запретить открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей, однако этот проект еще претерпит изменения,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:17
2024-07-24T02:17
2024-07-24T02:17
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Банкам могут запретить открывать счета клиентам в возрасте 14 -18 лет без согласия их законных представителей, однако этот проект еще претерпит изменения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.Сейчас требование открывать банковские счета и выдавать карты несовершеннолетним лишь с согласия родителей или опекунов носит рекомендательный характер. Не все банки этого придерживаются, ведь новый клиент – это дополнительная выгода.Между тем, растет число злоупотреблений, в которых фигурируют банковские карты несовершеннолетних. Но и самих подростков можно понять – многие в 14-18 лет уже учатся и работают, поэтому карта им необходима. "А что делать, если законный представитель не дает своего согласия? Один родитель за, другой – против", - рассуждает Моисеев.В этой ситуации разумнее было бы обратить внимание не на карты несовершеннолетних, а на сами банковские операции. Вероятно, соответствующие изменения будут внесены к моменту рассмотрения законопроекта в Госдуме, полагает он.
https://ria.ru/20240723/banki-1961354113.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рэу имени г. в. плеханова, госдума рф, экономика, россия
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Госдума РФ, Экономика, Россия
Юрист раскрыл, кого из банковских клиентов могут ограничить в правах
Доцент Моисеев: открытие счетов клиентам в возрасте до 18 лет хотят запретить