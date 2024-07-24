Рейтинг@Mail.ru
Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kitay-1961611386.html
Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей
Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей - РИА Новости, 24.07.2024
Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей
Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:31
2024-07-24T06:31
китай
россия
нидерланды
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f740810902d2496fe32e7244d6452dfd.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением для взаимной торговли, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. По сравнению с предшествующим месяцем поставки в денежном выражении выросли более чем вдвое. Россия по итогам июня вошла в десятку крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у Китая - на нашу страну пришлось 2,1% всех поставок. А в первую пятерку торговых партнеров Поднебесной по этому направлению вошли Нидерланды (28,8%), Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%), Испания и Австралия (по 3,3%). А общий экспорт составил 942,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240722/kitay-1961192328.html
https://ria.ru/20240327/pristavki-1936148345.html
китай
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_5de2104ecef832585987c7015ed059a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, нидерланды, экономика
Китай, Россия, Нидерланды, Экономика
Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей

Китай в июне нарастил поставки игровых консолей в Россию вдвое, установив рекорд

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением для взаимной торговли, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
По сравнению с предшествующим месяцем поставки в денежном выражении выросли более чем вдвое.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков
22 июля, 12:50
Россия по итогам июня вошла в десятку крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у Китая - на нашу страну пришлось 2,1% всех поставок.
А в первую пятерку торговых партнеров Поднебесной по этому направлению вошли Нидерланды (28,8%), Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%), Испания и Австралия (по 3,3%). А общий экспорт составил 942,5 миллиона долларов.
Игровая приставка - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
27 марта, 13:33
 
КитайРоссияНидерландыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала