https://ria.ru/20240724/kitay-1961611386.html

Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей

Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей - РИА Новости, 24.07.2024

Китай установил рекорд по поставкам в Россию игровых консолей

Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:31

2024-07-24T06:31

2024-07-24T06:31

китай

россия

нидерланды

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением для взаимной торговли, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. По сравнению с предшествующим месяцем поставки в денежном выражении выросли более чем вдвое. Россия по итогам июня вошла в десятку крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у Китая - на нашу страну пришлось 2,1% всех поставок. А в первую пятерку торговых партнеров Поднебесной по этому направлению вошли Нидерланды (28,8%), Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%), Испания и Австралия (по 3,3%). А общий экспорт составил 942,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240722/kitay-1961192328.html

https://ria.ru/20240327/pristavki-1936148345.html

китай

россия

нидерланды

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китай, россия, нидерланды, экономика