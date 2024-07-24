https://ria.ru/20240724/kitaj-1961663665.html
Пекин попросил Киев обеспечить безопасность граждан КНР
Пекин попросил Киев обеспечить безопасность граждан КНР - РИА Новости, 24.07.2024
Пекин попросил Киев обеспечить безопасность граждан КНР
Китай надеется, что Киев продолжит обеспечивать безопасность китайских граждан на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:06
2024-07-24T12:06
2024-07-24T12:06
в мире
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украина
киев
ван и (политик)
дмитрий кулеба
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай надеется, что Киев продолжит обеспечивать безопасность китайских граждан на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Благодарим Украину за помощь в эвакуации китайских граждан, особенно студентов, в начале конфликта. Надеемся, что украинская сторона продолжит принимать действенные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и организаций на Украине", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Кулеба находится в Китае с визитом 23-26 июля.
https://ria.ru/20240724/kitaj-1961646985.html
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в мире, китай, украина, киев, ван и (политик), дмитрий кулеба
В мире, Китай, Украина, Киев, Ван И (политик), Дмитрий Кулеба
Пекин попросил Киев обеспечить безопасность граждан КНР
МИД КНР надеется, что Киев продолжит обеспечивать безопасность китайских граждан
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай надеется, что Киев продолжит обеспечивать безопасность китайских граждан на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Благодарим Украину за помощь в эвакуации китайских граждан, особенно студентов, в начале конфликта. Надеемся, что украинская сторона продолжит принимать действенные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и организаций на Украине", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Кулеба находится в Китае с визитом 23-26 июля.