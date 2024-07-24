https://ria.ru/20240724/kitaj-1961663665.html

Пекин попросил Киев обеспечить безопасность граждан КНР

Пекин попросил Киев обеспечить безопасность граждан КНР - РИА Новости, 24.07.2024

Пекин попросил Киев обеспечить безопасность граждан КНР

Китай надеется, что Киев продолжит обеспечивать безопасность китайских граждан на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:06

2024-07-24T12:06

2024-07-24T12:06

в мире

китай

украина

киев

ван и (политик)

дмитрий кулеба

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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай надеется, что Киев продолжит обеспечивать безопасность китайских граждан на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Благодарим Украину за помощь в эвакуации китайских граждан, особенно студентов, в начале конфликта. Надеемся, что украинская сторона продолжит принимать действенные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и организаций на Украине", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Кулеба находится в Китае с визитом 23-26 июля.

https://ria.ru/20240724/kitaj-1961646985.html

китай

украина

киев

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в мире, китай, украина, киев, ван и (политик), дмитрий кулеба