https://ria.ru/20240724/kitaj-1961646369.html

Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров

Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров - РИА Новости, 24.07.2024

Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров

Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:15

2024-07-24T11:15

2024-07-24T11:15

в мире

китай

ван и (политик)

дмитрий кулеба

мао нин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_0:71:3052:1788_1920x0_80_0_0_e893e7f56b2774ef7384fa2da9c4826f.jpg

ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. “Китайская сторона считает, что решение всех конфликтов в конечном счете должно возвращаться к столу переговоров, урегулирование всех споров должно достигаться политическими средствами”, - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, ван и (политик), дмитрий кулеба, мао нин