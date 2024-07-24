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Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров - РИА Новости, 24.07.2024
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11:15 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kitaj-1961646369.html
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров - РИА Новости, 24.07.2024
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров
Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:15
2024-07-24T11:15
в мире
китай
ван и (политик)
дмитрий кулеба
мао нин
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. “Китайская сторона считает, что решение всех конфликтов в конечном счете должно возвращаться к столу переговоров, урегулирование всех споров должно достигаться политическими средствами”, - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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в мире, китай, ван и (политик), дмитрий кулеба, мао нин
В мире, Китай, Ван И (политик), Дмитрий Кулеба, Мао Нин
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров

Ван И: урегулирование всех конфликтов должно проходить за столом переговоров

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкПредставитель КНР во время конференции
Представитель КНР во время конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Представитель КНР во время конференции. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
“Китайская сторона считает, что решение всех конфликтов в конечном счете должно возвращаться к столу переговоров, урегулирование всех споров должно достигаться политическими средствами”, - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
15 марта, 22:53
 
В миреКитайВан И (политик)Дмитрий КулебаМао Нин
 
 
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