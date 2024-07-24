https://ria.ru/20240724/kitaj-1961646369.html
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров - РИА Новости, 24.07.2024
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров
Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:15
2024-07-24T11:15
2024-07-24T11:15
в мире
китай
ван и (политик)
дмитрий кулеба
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_0:71:3052:1788_1920x0_80_0_0_e893e7f56b2774ef7384fa2da9c4826f.jpg
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно проводиться за столом переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. “Китайская сторона считает, что решение всех конфликтов в конечном счете должно возвращаться к столу переговоров, урегулирование всех споров должно достигаться политическими средствами”, - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_332:0:3052:2040_1920x0_80_0_0_86af2b7173510402d24342950a0812d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, ван и (политик), дмитрий кулеба, мао нин
В мире, Китай, Ван И (политик), Дмитрий Кулеба, Мао Нин
Китай призвал решать все конфликты за столом переговоров
Ван И: урегулирование всех конфликтов должно проходить за столом переговоров