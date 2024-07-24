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Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
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11:12 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kitaj-1961645918.html
Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине
Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине
Китай поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру на Украине, продолжит играть конструктивную роль для прекращения огня, заявил министр... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:12
2024-07-24T11:12
в мире
китай
украина
россия
ван и (политик)
дмитрий кулеба
мао нин
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру на Украине, продолжит играть конструктивную роль для прекращения огня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам. Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ван И также сообщил, что Китай уделяет внимание гуманитарной ситуации на Украине и продолжит оказывать Украине гуманитарную и материальную помощь.
https://ria.ru/20240724/kitaj-1961645267.html
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в мире, китай, украина, россия, ван и (политик), дмитрий кулеба, мао нин
В мире, Китай, Украина, Россия, Ван И (политик), Дмитрий Кулеба, Мао Нин
Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине

Ван И: Китай поддерживает все усилия для мирного урегулирования на Украине

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру на Украине, продолжит играть конструктивную роль для прекращения огня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам. Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ван И также сообщил, что Китай уделяет внимание гуманитарной ситуации на Украине и продолжит оказывать Украине гуманитарную и материальную помощь.
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В миреКитайУкраинаРоссияВан И (политик)Дмитрий КулебаМао Нин
 
 
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