https://ria.ru/20240724/kitaj-1961645918.html

Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине

Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.07.2024

Китай пообещал содействовать мирному урегулированию на Украине

Китай поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру на Украине, продолжит играть конструктивную роль для прекращения огня, заявил министр... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:12

2024-07-24T11:12

2024-07-24T11:12

в мире

китай

украина

россия

ван и (политик)

дмитрий кулеба

мао нин

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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру на Украине, продолжит играть конструктивную роль для прекращения огня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам. Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - сказал Ван И, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ван И также сообщил, что Китай уделяет внимание гуманитарной ситуации на Украине и продолжит оказывать Украине гуманитарную и материальную помощь.

https://ria.ru/20240724/kitaj-1961645267.html

китай

украина

россия

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в мире, китай, украина, россия, ван и (политик), дмитрий кулеба, мао нин