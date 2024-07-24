Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kipr-1961737766.html
СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме
СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме
Подозреваемый в терроризме арестован на Кипре по запросу России, суд по вопросу о его экстрадиции состоится в сентябре, сообщила газета "Филелефтерос". РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:37
2024-07-24T15:37
в мире
кипр
никосия (город)
россия
оон
северный кипр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92861/82/928618285_0:304:1801:1317_1920x0_80_0_0_623e1204a4cadc4d96ec30260b2ee95a.jpg
АФИНЫ, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в терроризме арестован на Кипре по запросу России, суд по вопросу о его экстрадиции состоится в сентябре, сообщила газета "Филелефтерос". "Во вторник в окружном суде Никосии было зарегистрировано заявление об экстрадиции 35-летнего владельца российского паспорта родом из Чечни. Он был арестован в понедельник полицией Кипра на основании ордера на арест и уведомления, выданного Российской Федерацией", - пишет газета. По ее данным, начало слушаний дела в окружном суде Никосии назначено на 2 сентября, до этого момента подозреваемый будет находиться под стражей. Газета пишет, что подозреваемый был на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и был передан кипрской полиции сотрудниками миссии ООН на контрольно-пропускном пункте в буферной зоне. По словам источника "Филелефтерос", 35-летний мужчина подозревается в участии в вооруженных формированиях, в нарушении российского Уголовного кодекса. Источники газеты сообщают, что он участвовал в экстремистской исламской организации, признанной на международном уровне террористической и ведущей вооруженные действия на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html
https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html
кипр
никосия (город)
россия
северный кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92861/82/928618285_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_3c8089707e50aec2916c86e7db9e8939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, никосия (город), россия, оон, северный кипр
В мире, Кипр, Никосия (город), Россия, ООН, Северный Кипр
СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме

"Филелефтерос": подозреваемый в терроризме арестован на Кипре по запросу России

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в терроризме арестован на Кипре по запросу России, суд по вопросу о его экстрадиции состоится в сентябре, сообщила газета "Филелефтерос".
"Во вторник в окружном суде Никосии было зарегистрировано заявление об экстрадиции 35-летнего владельца российского паспорта родом из Чечни. Он был арестован в понедельник полицией Кипра на основании ордера на арест и уведомления, выданного Российской Федерацией", - пишет газета.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро
5 июля, 15:19
По ее данным, начало слушаний дела в окружном суде Никосии назначено на 2 сентября, до этого момента подозреваемый будет находиться под стражей.
Газета пишет, что подозреваемый был на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и был передан кипрской полиции сотрудниками миссии ООН на контрольно-пропускном пункте в буферной зоне.
По словам источника "Филелефтерос", 35-летний мужчина подозревается в участии в вооруженных формированиях, в нарушении российского Уголовного кодекса. Источники газеты сообщают, что он участвовал в экстремистской исламской организации, признанной на международном уровне террористической и ведущей вооруженные действия на Ближнем Востоке.
Вероника Лебедева - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства
28 июня, 00:53
 
В миреКипрНикосия (город)РоссияООНСеверный Кипр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала