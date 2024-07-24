https://ria.ru/20240724/kipr-1961737766.html

СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме

СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: на Кипре по запросу России арестовали подозреваемого в терроризме

Подозреваемый в терроризме арестован на Кипре по запросу России, суд по вопросу о его экстрадиции состоится в сентябре, сообщила газета "Филелефтерос". РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:37

2024-07-24T15:37

2024-07-24T15:37

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АФИНЫ, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в терроризме арестован на Кипре по запросу России, суд по вопросу о его экстрадиции состоится в сентябре, сообщила газета "Филелефтерос". "Во вторник в окружном суде Никосии было зарегистрировано заявление об экстрадиции 35-летнего владельца российского паспорта родом из Чечни. Он был арестован в понедельник полицией Кипра на основании ордера на арест и уведомления, выданного Российской Федерацией", - пишет газета. По ее данным, начало слушаний дела в окружном суде Никосии назначено на 2 сентября, до этого момента подозреваемый будет находиться под стражей. Газета пишет, что подозреваемый был на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и был передан кипрской полиции сотрудниками миссии ООН на контрольно-пропускном пункте в буферной зоне. По словам источника "Филелефтерос", 35-летний мужчина подозревается в участии в вооруженных формированиях, в нарушении российского Уголовного кодекса. Источники газеты сообщают, что он участвовал в экстремистской исламской организации, признанной на международном уровне террористической и ведущей вооруженные действия на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html

https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html

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никосия (город)

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в мире, кипр, никосия (город), россия, оон, северный кипр