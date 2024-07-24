Киев хочет закончить конфликт до зимы, считает экс-подполковник СБУ
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев хочет закончить боевые действия до зимы
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киев хочет закончить боевые действия до зимы, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, заявления о возможных переговорах с Москвой связаны с ухудшением положения Украины на фронте и в экономике.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный им запрет на переговоры с Москвой.
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"Последние пару месяцев начала риторика украинской власти меняться. То, я напомню, "никаких переговоров с Москвой, границы 91-го года" - все, это аксиома, от нее нельзя отступать. А сейчас что мы видим? Да уже и про границы никто не вспоминает, уже и про переговоры начинают говорить", - напомнил Прозоров в интервью РИА Новости.
Он отметил, что на настроения Киева влияют военные неудачи и большие потери.
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"Люди-то видят, что на улице беспредел по мобилизации, и кладбища растут, как на дрожжах… И на фронте у них все не очень хорошо. Мы пока не можем говорить о том, что фронт рухнул. Но то, что (российские войска - ред.) продавливают (украинскую оборону - ред.). Каждый день министерство обороны наше сообщает об освобождении населенных пунктов. После падения Авдеевки с их стороны они (ВСУ - ред.) так и не смогли купировать наше продвижение", - отметил Прозоров.
Кроме того, Киев опасается прихода к власти в США Дональда Трампа. По мнению Прозорова, даже если ситуация не изменится в корне, тем не менее "что-то поменяется".
"Я думаю, что такой поддержки, как при Байдене, наверное, Украине не будет. И они (в Киеве - ред.) этого тоже опасаются", - отметил Прозоров.
Также в Киеве опасаются за состояние своей энергетики, с которой будет сложно пережить следующую зиму.
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"Какой-нибудь командир роты родом из какой-нибудь Винницы узнает, что у него дома замерзает семья, потому что им обрезали свет. Он что, он будет сидеть на фронте и ждать, пока там у него семья погибнет? Он сорвется и поедет назад", - считает Прозоров.
"Почему они (Киев) хотят закончить все до зимы? Во-первых, президентские выборы в США в ноябре, ну а потом зима", - резюмировал он.
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