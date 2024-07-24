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Киев хочет закончить конфликт до зимы, считает экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kiev-1961759267.html
Киев хочет закончить конфликт до зимы, считает экс-подполковник СБУ
Киев хочет закончить конфликт до зимы, считает экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 24.07.2024
Киев хочет закончить конфликт до зимы, считает экс-подполковник СБУ
Киев хочет закончить боевые действия до зимы, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, заявления о возможных переговорах с Москвой связаны с ухудшением... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:57
2024-07-24T16:57
специальная военная операция на украине
киев
сша
авдеевка
василий прозоров
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киев хочет закончить боевые действия до зимы, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, заявления о возможных переговорах с Москвой связаны с ухудшением положения Украины на фронте и в экономике. Ранее Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный им запрет на переговоры с Москвой. "Последние пару месяцев начала риторика украинской власти меняться. То, я напомню, "никаких переговоров с Москвой, границы 91-го года" - все, это аксиома, от нее нельзя отступать. А сейчас что мы видим? Да уже и про границы никто не вспоминает, уже и про переговоры начинают говорить", - напомнил Прозоров в интервью РИА Новости. Он отметил, что на настроения Киева влияют военные неудачи и большие потери. "Люди-то видят, что на улице беспредел по мобилизации, и кладбища растут, как на дрожжах… И на фронте у них все не очень хорошо. Мы пока не можем говорить о том, что фронт рухнул. Но то, что (российские войска - ред.) продавливают (украинскую оборону - ред.). Каждый день министерство обороны наше сообщает об освобождении населенных пунктов. После падения Авдеевки с их стороны они (ВСУ - ред.) так и не смогли купировать наше продвижение", - отметил Прозоров. Кроме того, Киев опасается прихода к власти в США Дональда Трампа. По мнению Прозорова, даже если ситуация не изменится в корне, тем не менее "что-то поменяется". "Я думаю, что такой поддержки, как при Байдене, наверное, Украине не будет. И они (в Киеве - ред.) этого тоже опасаются", - отметил Прозоров. Также в Киеве опасаются за состояние своей энергетики, с которой будет сложно пережить следующую зиму. "Какой-нибудь командир роты родом из какой-нибудь Винницы узнает, что у него дома замерзает семья, потому что им обрезали свет. Он что, он будет сидеть на фронте и ждать, пока там у него семья погибнет? Он сорвется и поедет назад", - считает Прозоров. "Почему они (Киев) хотят закончить все до зимы? Во-первых, президентские выборы в США в ноябре, ну а потом зима", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240724/ekspert-1961755029.html
https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961690634.html
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киев
сша
авдеевка
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киев, сша, авдеевка, василий прозоров, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Авдеевка, Василий Прозоров, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Киев хочет закончить конфликт до зимы, считает экс-подполковник СБУ

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев хочет закончить боевые действия до зимы

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киев хочет закончить боевые действия до зимы, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, заявления о возможных переговорах с Москвой связаны с ухудшением положения Украины на фронте и в экономике.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный им запрет на переговоры с Москвой.
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"Последние пару месяцев начала риторика украинской власти меняться. То, я напомню, "никаких переговоров с Москвой, границы 91-го года" - все, это аксиома, от нее нельзя отступать. А сейчас что мы видим? Да уже и про границы никто не вспоминает, уже и про переговоры начинают говорить", - напомнил Прозоров в интервью РИА Новости.
Он отметил, что на настроения Киева влияют военные неудачи и большие потери.
«
"Люди-то видят, что на улице беспредел по мобилизации, и кладбища растут, как на дрожжах… И на фронте у них все не очень хорошо. Мы пока не можем говорить о том, что фронт рухнул. Но то, что (российские войска - ред.) продавливают (украинскую оборону - ред.). Каждый день министерство обороны наше сообщает об освобождении населенных пунктов. После падения Авдеевки с их стороны они (ВСУ - ред.) так и не смогли купировать наше продвижение", - отметил Прозоров.
Кроме того, Киев опасается прихода к власти в США Дональда Трампа. По мнению Прозорова, даже если ситуация не изменится в корне, тем не менее "что-то поменяется".
"Я думаю, что такой поддержки, как при Байдене, наверное, Украине не будет. И они (в Киеве - ред.) этого тоже опасаются", - отметил Прозоров.
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Также в Киеве опасаются за состояние своей энергетики, с которой будет сложно пережить следующую зиму.
«
"Какой-нибудь командир роты родом из какой-нибудь Винницы узнает, что у него дома замерзает семья, потому что им обрезали свет. Он что, он будет сидеть на фронте и ждать, пока там у него семья погибнет? Он сорвется и поедет назад", - считает Прозоров.
"Почему они (Киев) хотят закончить все до зимы? Во-первых, президентские выборы в США в ноябре, ну а потом зима", - резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСШААвдеевкаВасилий ПрозоровВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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