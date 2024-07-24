https://ria.ru/20240724/kiev-1961723431.html
Киев не видит готовности Москвы к переговорам, заявил Кулеба
Киев не видит готовности Москвы к переговорам, заявил Кулеба - РИА Новости, 24.07.2024
Киев не видит готовности Москвы к переговорам, заявил Кулеба
Киев, который сам запретил себе переговоры с РФ, "не видит" готовности к ним со стороны Москвы, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:46
2024-07-24T14:46
2024-07-24T14:46
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киев, который сам запретил себе переговоры с РФ, "не видит" готовности к ним со стороны Москвы, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Дмитрий Кулеба донес последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается", - говорится в публикации на сайте украинского ведомства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный Киевом запрет на переговоры с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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в мире, россия, москва, киев, дмитрий кулеба, ван и (политик), владимир зеленский, мид кнр, нато
В мире, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик), Владимир Зеленский, МИД КНР, НАТО
Киев не видит готовности Москвы к переговорам, заявил Кулеба
Киев, запретивший себе переговоры, "не видит" готовности к ним со стороны Москвы