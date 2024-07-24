https://ria.ru/20240724/kharris-1961828020.html

"Отправила Байдена на бойню". Журналист обрушился на Камалу Харрис

"Отправила Байдена на бойню". Журналист обрушился на Камалу Харрис - РИА Новости, 24.07.2024

"Отправила Байдена на бойню". Журналист обрушился на Камалу Харрис

Камала Харрис знала о тяжелом состоянии Байдена, но молчала об этом из-за собственных амбиций, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:02

2024-07-24T22:02

2024-07-24T22:02

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Камала Харрис знала о тяжелом состоянии Байдена, но молчала об этом из-за собственных амбиций, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк."Камала Харрис знала, что Байден болен и не справляется со своей задачей. Она привела его на бойню и теперь занимает его трон", — написал он в соцсети X.По его словам, Харрис ставит свои цели превыше интересов страны."Она расчетливая, бессердечная, жаждущая власти женщина, которая отбросит Америку ради собственных амбиций", — считает Кирк.В воскресенье президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах.Накануне она заявила, что получает достаточную поддержку делегатов для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.

https://ria.ru/20240724/kharris-1961767717.html

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в мире, америка, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024