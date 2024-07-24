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Экс-кандидат в президенты США жестко высказалась о Харрис - РИА Новости, 24.07.2024
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17:27 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kharris-1961767717.html
Экс-кандидат в президенты США жестко высказалась о Харрис
Экс-кандидат в президенты США жестко высказалась о Харрис - РИА Новости, 24.07.2024
Экс-кандидат в президенты США жестко высказалась о Харрис
Действующий вице-президент Камала Харрис продолжит втягивать Соединенные Штаты в различные военные конфликты в угоду спецслужбам и оборонной промышленности,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:27
2024-07-24T17:27
в мире
сша
камала харрис
тулси габбард
джо байден
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Действующий вице-президент Камала Харрис продолжит втягивать Соединенные Штаты в различные военные конфликты в угоду спецслужбам и оборонной промышленности, заявила в эфире Fox News бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард."У Камалы Харрис нет сил противостоять военно-промышленному комплексу и спецслужбам. Поэтому она продолжит быть их марионеткой, как это делал Джо Байден", — отметила она.Габбард подчеркнула, что внешнюю политику США определяют люди в военно-промышленном комплексе, которым выгодны затяжные войны. Она предположила, что только Дональд Трамп сможет не дать стране стать стороной ненужных конфликтов.Накануне Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии и пообещала победить.
https://ria.ru/20240724/mask-1961609734.html
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в мире, сша, камала харрис, тулси габбард, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Тулси Габбард, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Экс-кандидат в президенты США жестко высказалась о Харрис

Габбард: Харрис будет марионеткой спецслужб и ВПК

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Действующий вице-президент Камала Харрис продолжит втягивать Соединенные Штаты в различные военные конфликты в угоду спецслужбам и оборонной промышленности, заявила в эфире Fox News бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.
"У Камалы Харрис нет сил противостоять военно-промышленному комплексу и спецслужбам. Поэтому она продолжит быть их марионеткой, как это делал Джо Байден", — отметила она.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Маск резко высказался о Камале Харрис
Вчера, 05:43
Габбард подчеркнула, что внешнюю политику США определяют люди в военно-промышленном комплексе, которым выгодны затяжные войны. Она предположила, что только Дональд Трамп сможет не дать стране стать стороной ненужных конфликтов.
Накануне Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии и пообещала победить.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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В миреСШАКамала ХаррисТулси ГаббардДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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