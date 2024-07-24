https://ria.ru/20240724/kharris-1961637968.html
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России - РИА Новости, 24.07.2024
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
Действующий вице-президент США Камала Харрис может довести страну до войны с Россией или Китаем, если она займет пост главы государства, заявил бывший офицер... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:39
2024-07-24T10:39
2024-07-24T10:39
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис может довести страну до войны с Россией или Китаем, если она займет пост главы государства, заявил бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец в интервью Такеру Карлсону, запись которого доступна на странице журналиста в социальной сети Х."Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?" — отметил он.Пособец назвал Харрис нестабильным человеком. Экс-разведчик подчеркнул, что у всех она ассоциируется с серией безумных интервью, проблемами на границе страны и с ситуацией на Украине.В воскресенье американский лидер Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах.
https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961624703.html
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в мире, сша, россия, китай, камала харрис, такер карлсон, джо байден
В мире, США, Россия, Китай, Камала Харрис, Такер Карлсон, Джо Байден
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
Экс-разведчик Пособец: Харрис приведет США к войне с Россией и Китаем