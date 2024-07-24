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СМИ: в конгрессе США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола
СМИ: в конгрессе США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: в конгрессе США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола
Лидеры республиканцев в палате представителей США призвали законодателей сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис без учета её расы РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T04:44
2024-07-24T04:44
2024-07-24T04:54
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидеры республиканцев в палате представителей США призвали законодателей сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис без учета её расы и пола, сообщает газета Politico. "Лидеры республиканцев палаты представителей посоветовали законодателям сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис без учета ее расы и пола", - говорится в публикации. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил Politico, что речь не должна идти о личностях. "Речь должна идти о политике. И у нас есть данные для сравнения", - подчеркнул Джонсон. Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
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сша, камала харрис, майк джонсон, джо байден, politico, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Майк Джонсон, Джо Байден, Politico, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: в конгрессе США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола
Politico: в палате представителей призвали не критиковать Харрис за расу и пол