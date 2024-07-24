https://ria.ru/20240724/kharkov-1961767108.html

В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 24.07.2024

В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Лозовой поврежден взрывами инфраструктурный объект. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:25

2024-07-24T17:25

2024-07-24T17:25

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Лозовой поврежден взрывами инфраструктурный объект. "По полученной информации в городе Лозовая атакован инфраструктурный объект. Все службы на местах", - написал Синегубов в своем Telegram-канале, при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов заявил о мощных взрывах в Харькове, позже украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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