В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
Глава Харьковской ОВА Синегубов: в Лозовой поврежден инфраструктурный объект
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Лозовой поврежден взрывами инфраструктурный объект.
"По полученной информации в городе Лозовая атакован инфраструктурный объект. Все службы на местах", - написал Синегубов в своем Telegram-канале, при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов заявил о мощных взрывах в Харькове, позже украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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