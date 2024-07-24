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В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kharkov-1961767108.html
В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 24.07.2024
В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Лозовой поврежден взрывами инфраструктурный объект. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:25
2024-07-24T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Лозовой поврежден взрывами инфраструктурный объект. "По полученной информации в городе Лозовая атакован инфраструктурный объект. Все службы на местах", - написал Синегубов в своем Telegram-канале, при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов заявил о мощных взрывах в Харькове, позже украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в Лозовой поврежден инфраструктурный объект

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в Лозовой поврежден взрывами инфраструктурный объект.
"По полученной информации в городе Лозовая атакован инфраструктурный объект. Все службы на местах", - написал Синегубов в своем Telegram-канале, при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов заявил о мощных взрывах в Харькове, позже украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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