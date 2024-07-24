https://ria.ru/20240724/kennedi-mladshij-1961615536.html

Кеннеди-младший предрек США революцию

Кеннеди-младший предрек США революцию - РИА Новости, 24.07.2024

Кеннеди-младший предрек США революцию

США ждет революция, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:10

2024-07-24T08:10

2024-07-24T11:27

в мире

сша

роберт кеннеди

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909548908_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_eaa59a45f400802e6790ac84e9d0db29.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. США ждет революция, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X. "В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы. Выбор за нами", — написал он. В СМИ ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кеннеди-младший, который вышел из Демократической партии, якобы обсуждает возможность поддержки кандидатуры экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240724/raskol-1961611232.html

https://ria.ru/20240724/simpsony-1961612260.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп