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Кеннеди-младший предрек США революцию - РИА Новости, 24.07.2024
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08:10 24.07.2024 (обновлено: 11:27 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/kennedi-mladshij-1961615536.html
Кеннеди-младший предрек США революцию
Кеннеди-младший предрек США революцию - РИА Новости, 24.07.2024
Кеннеди-младший предрек США революцию
США ждет революция, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:10
2024-07-24T11:27
в мире
сша
роберт кеннеди
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. США ждет революция, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X. "В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы. Выбор за нами", — написал он. В СМИ ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кеннеди-младший, который вышел из Демократической партии, якобы обсуждает возможность поддержки кандидатуры экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240724/raskol-1961611232.html
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в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп
В мире, США, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп
Кеннеди-младший предрек США революцию

Кандидат в президенты Кеннеди-младший: в США начнется революция

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. США ждет революция, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X.
"В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы. Выбор за нами", — написал он.
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В СМИ ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кеннеди-младший, который вышел из Демократической партии, якобы обсуждает возможность поддержки кандидатуры экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАРоберт КеннедиДональд Трамп
 
 
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