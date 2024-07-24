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Кеннеди-младший предрек США революцию
Кеннеди-младший предрек США революцию - РИА Новости, 24.07.2024
Кеннеди-младший предрек США революцию
США ждет революция, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:10
2024-07-24T08:10
2024-07-24T11:27
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. США ждет революция, заявил независимый кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X. "В этой стране начнется революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы. Выбор за нами", — написал он. В СМИ ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кеннеди-младший, который вышел из Демократической партии, якобы обсуждает возможность поддержки кандидатуры экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240724/raskol-1961611232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп
В мире, США, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп
Кеннеди-младший предрек США революцию
Кандидат в президенты Кеннеди-младший: в США начнется революция