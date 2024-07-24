https://ria.ru/20240724/jurist-1961652008.html

Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой

Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой - РИА Новости, 24.07.2024

Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой

Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:26

2024-07-24T11:26

2024-07-24T13:08

происшествия

елена блиновская

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА Новости юрист Иван Морозов. "На сегодня основной долг - 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысяч", - сказал Морозов Юрист уточнил, что эта сумма без - пеней и штрафов. Она, по данным СМИ, может превышать 1 миллиард рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская