https://ria.ru/20240724/jurist-1961652008.html
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой - РИА Новости, 24.07.2024
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой
Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:26
2024-07-24T11:26
2024-07-24T13:08
происшествия
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961684199_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_50873ad42100bafc41c249d4d2d0a475.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА Новости юрист Иван Морозов. "На сегодня основной долг - 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысяч", - сказал Морозов Юрист уточнил, что эта сумма без - пеней и штрафов. Она, по данным СМИ, может превышать 1 миллиард рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961684199_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_774f329a67ddf228e5b4da4356b945d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская
Происшествия, Елена Блиновская
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой
Юрист Морозов: долг Блиновской перед налоговой составляет 677 миллионов рублей
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА Новости юрист Иван Морозов.
«
"На сегодня основной долг - 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысяч", - сказал Морозов
Юрист уточнил, что эта сумма без - пеней и штрафов. Она, по данным СМИ, может превышать 1 миллиард рублей.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.