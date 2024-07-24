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Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой - РИА Новости, 24.07.2024
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11:26 24.07.2024 (обновлено: 13:08 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/jurist-1961652008.html
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой - РИА Новости, 24.07.2024
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой
Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:26
2024-07-24T13:08
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА Новости юрист Иван Морозов. "На сегодня основной долг - 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысяч", - сказал Морозов Юрист уточнил, что эта сумма без - пеней и штрафов. Она, по данным СМИ, может превышать 1 миллиард рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html
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происшествия, елена блиновская
Происшествия, Елена Блиновская
Юрист рассказал о долге "королевы марафонов" Блиновской перед налоговой

Юрист Морозов: долг Блиновской перед налоговой составляет 677 миллионов рублей

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 миллионов рублей в рамках ее уголовного дела, сообщил РИА Новости юрист Иван Морозов.
«
"На сегодня основной долг - 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысяч", - сказал Морозов
Юрист уточнил, что эта сумма без - пеней и штрафов. Она, по данным СМИ, может превышать 1 миллиард рублей.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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