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В Израиле выявили новый случай заражения пожирающей мозг амебой - РИА Новости, 24.07.2024
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15:54 24.07.2024 (обновлено: 16:43 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/izrail-1961742551.html
В Израиле выявили новый случай заражения пожирающей мозг амебой
В Израиле выявили новый случай заражения пожирающей мозг амебой - РИА Новости, 24.07.2024
В Израиле выявили новый случай заражения пожирающей мозг амебой
Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении в стране еще одного случая заражения амебой Naegleria fowleri, поедающей мозг. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:54
2024-07-24T16:43
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении в стране еще одного случая заражения амебой Naegleria fowleri, поедающей мозг. &quot;У десятилетнего ребенка из Северного округа без сопутствующих заболеваний диагностировали менингит. После диагностического тестирования образец был отправлен в лабораторию Минздрава для подтверждения того, что причиной была редкая амеба (Naegleria fowleri)&quot;, — говорится в заявлении.По данным Минздрава, зараженный ребенок находится в больнице под действием седативных препаратов и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В ведомстве подчеркнули, что следят за информацией о заражении. В начале июля издание Times of Israel сообщало, что в Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, которая поедает мозг. Это был второй зарегистрированный в стране случай заражения этим паразитом. Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в мире зарегистрировали порядка 400 случаев заражения Naegleria fowleri. Первый случай этой инфекции в Израиле выявили в августе 2022 года, когда молодой человек умер от энцефалита, вызванного этим паразитом. Уровень смертности от заражения превышает 97%. Naegleria fowleri обитает в пресных искусственных и естественных водоемах при температуре воды 25-30 градусов по Цельсию. В организм человека амеба может проникнуть через носовые пути, после чего паразит попадает в мозг человека. Даже при лечении уровень смертности от заражения Naegleria fowleri превышает 97%.
https://ria.ru/20240722/rossija-1961199384.html
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в мире, израиль, северный округ (израиль), сша
В мире, Израиль, Северный округ (Израиль), США
В Израиле выявили новый случай заражения пожирающей мозг амебой

Минздрав Израиля сообщил о новом случае заражения редкой амебой, поедающей мозг

© iStock.com / Dr_MicrobeАмеба Naegleria fowleri
Амеба Naegleria fowleri - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / Dr_Microbe
Амеба Naegleria fowleri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении в стране еще одного случая заражения амебой Naegleria fowleri, поедающей мозг.
«

"У десятилетнего ребенка из Северного округа без сопутствующих заболеваний диагностировали менингит. После диагностического тестирования образец был отправлен в лабораторию Минздрава для подтверждения того, что причиной была редкая амеба (Naegleria fowleri)", — говорится в заявлении.

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По данным Минздрава, зараженный ребенок находится в больнице под действием седативных препаратов и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В ведомстве подчеркнули, что следят за информацией о заражении.
В начале июля издание Times of Israel сообщало, что в Израиле мужчина умер от энцефалита после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, которая поедает мозг. Это был второй зарегистрированный в стране случай заражения этим паразитом.
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Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в мире зарегистрировали порядка 400 случаев заражения Naegleria fowleri. Первый случай этой инфекции в Израиле выявили в августе 2022 года, когда молодой человек умер от энцефалита, вызванного этим паразитом. Уровень смертности от заражения превышает 97%.
Naegleria fowleri обитает в пресных искусственных и естественных водоемах при температуре воды 25-30 градусов по Цельсию. В организм человека амеба может проникнуть через носовые пути, после чего паразит попадает в мозг человека. Даже при лечении уровень смертности от заражения Naegleria fowleri превышает 97%.
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