https://ria.ru/20240724/izmail-1961640634.html

Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ

Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ - РИА Новости, 24.07.2024

Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ

Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:53

2024-07-24T10:53

2024-07-24T10:53

в мире

одесская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Всего, по данным Лебедева, в ночь на среду была нанесена серия ударов по военным объектам и пунктам дислокации иностранцев в районе Измаила. "Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов – сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30 ночи ... Еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт на территории производственно-перегрузочного комплекса №2. По словам жителей Измаила, детонировало до начало восьмого утра", - заявил Лебедев.

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одесская область

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Варвара Скокшина

в мире, одесская область, сергей лебедев