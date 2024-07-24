https://ria.ru/20240724/izmail-1961640634.html
Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ
Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ - РИА Новости, 24.07.2024
Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ
Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:53
2024-07-24T10:53
2024-07-24T10:53
в мире
одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Всего, по данным Лебедева, в ночь на среду была нанесена серия ударов по военным объектам и пунктам дислокации иностранцев в районе Измаила. "Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов – сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30 ночи ... Еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт на территории производственно-перегрузочного комплекса №2. По словам жителей Измаила, детонировало до начало восьмого утра", - заявил Лебедев.
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одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, сергей лебедев
В мире, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ
Подполье: удары по припортовой зоне Измаила пришлись по терминалу с ГСМ
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Всего, по данным Лебедева, в ночь на среду была нанесена серия ударов по военным объектам и пунктам дислокации иностранцев в районе Измаила.
"Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов – сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30 ночи ... Еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт на территории производственно-перегрузочного комплекса №2. По словам жителей Измаила, детонировало до начало восьмого утра", - заявил Лебедев.