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Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ - РИА Новости, 24.07.2024
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10:53 24.07.2024
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Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ
Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ - РИА Новости, 24.07.2024
Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ
Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:53
2024-07-24T10:53
в мире
одесская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Всего, по данным Лебедева, в ночь на среду была нанесена серия ударов по военным объектам и пунктам дислокации иностранцев в районе Измаила. "Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов – сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30 ночи ... Еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт на территории производственно-перегрузочного комплекса №2. По словам жителей Измаила, детонировало до начало восьмого утра", - заявил Лебедев.
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в мире, одесская область, сергей лебедев
В мире, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье: удары в Измаиле пришлись по терминалу с ГСМ

Подполье: удары по припортовой зоне Измаила пришлись по терминалу с ГСМ

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удары по припортовой зоне города Измаил в Одесской области пришлись по терминалу с горюче-смазочными материалами и складу с припасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Всего, по данным Лебедева, в ночь на среду была нанесена серия ударов по военным объектам и пунктам дислокации иностранцев в районе Измаила.
"Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов – сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30 ночи ... Еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт на территории производственно-перегрузочного комплекса №2. По словам жителей Измаила, детонировало до начало восьмого утра", - заявил Лебедев.
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В миреОдесская областьСергей Лебедев
 
 
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