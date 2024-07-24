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Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений - РИА Новости, 24.07.2024
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06:14 24.07.2024 (обновлено: 11:38 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ivanov-1961610676.html
Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений
Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений - РИА Новости, 24.07.2024
Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений
Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются "результатом... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:14
2024-07-24T11:38
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются "результатом гражданско-правовых отношений", говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Обвиняемый Иванов &lt;…&gt; и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы, указанные следователем, являются необоснованными, в материалах, представленных суду, отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому, в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений&quot;, — говорится в постановлении.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений

Тимур Иванов назвал в суде свои действия итогом гражданско-правовых отношений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются "результатом гражданско-правовых отношений", говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Обвиняемый Иванов <…> и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы, указанные следователем, являются необоснованными, в материалах, представленных суду, отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому, в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений", — говорится в постановлении.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой
20 июня, 16:27
 
Тимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
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