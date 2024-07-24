https://ria.ru/20240724/ivanov-1961610676.html

Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений

Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений - РИА Новости, 24.07.2024

Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются "результатом... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:14

2024-07-24T06:14

2024-07-24T11:38

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются "результатом гражданско-правовых отношений", говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Иванов <…> и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы, указанные следователем, являются необоснованными, в материалах, представленных суду, отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому, в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений", — говорится в постановлении.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302170.html

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тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия