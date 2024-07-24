Тимур Иванов назвал свои действия результатом гражданско-правовых отношений
Тимур Иванов назвал в суде свои действия итогом гражданско-правовых отношений
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются "результатом гражданско-правовых отношений", говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
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"Обвиняемый Иванов <…> и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы, указанные следователем, являются необоснованными, в материалах, представленных суду, отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому, в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений", — говорится в постановлении.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
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