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Испания сообщила, что может направить на Украину ЗРК Hawk в этом году - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ispanija-1961839052.html
Испания сообщила, что может направить на Украину ЗРК Hawk в этом году
Испания сообщила, что может направить на Украину ЗРК Hawk в этом году - РИА Новости, 24.07.2024
Испания сообщила, что может направить на Украину ЗРК Hawk в этом году
Испания может направить на Украину зенитные ракетные комплексы Hawk в этом году, сообщается на сайте испанского министерства обороны. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:43
2024-07-24T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
маргарита роблес
рустем умеров
сергей лавров
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Испания может направить на Украину зенитные ракетные комплексы Hawk в этом году, сообщается на сайте испанского министерства обороны. Согласно заявлению ведомства, глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес провела видеоконференцию с министром обороны Украины Рустемом Умеровым вечером в среду. Министры обсудили "предстоящие поставки военной техники". "Кроме того, министр (Роблес - ред.) объявила... Умерову скорую отправку материалов, необходимых для того, чтобы Украина в сентябре полностью задействовала... батарею Hawk", - отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в среду. По данным министерства, Роблес также "подчеркнула прогресс" в подготовке украинских военнослужащих. Ведомство отметило, что число подготовленных Испанией украинских военных достигло пяти тысяч. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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в мире, украина, россия, испания, маргарита роблес, рустем умеров, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Маргарита Роблес, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Испания сообщила, что может направить на Украину ЗРК Hawk в этом году

Минобороны Испании: страна может направить на Украину ЗРК Hawk в этом году

© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas VidroЗенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas Vidro
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Испания может направить на Украину зенитные ракетные комплексы Hawk в этом году, сообщается на сайте испанского министерства обороны.
Согласно заявлению ведомства, глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес провела видеоконференцию с министром обороны Украины Рустемом Умеровым вечером в среду. Министры обсудили "предстоящие поставки военной техники".
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"Кроме того, министр (Роблес - ред.) объявила... Умерову скорую отправку материалов, необходимых для того, чтобы Украина в сентябре полностью задействовала... батарею Hawk", - отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в среду.
По данным министерства, Роблес также "подчеркнула прогресс" в подготовке украинских военнослужащих. Ведомство отметило, что число подготовленных Испанией украинских военных достигло пяти тысяч.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИспанияМаргарита РоблесРустем УмеровСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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