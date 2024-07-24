https://ria.ru/20240724/isk-1961740741.html

Суд поддержал отказ рэперу Big Baby Tape в иске к "дочке" Warner Music

Суд поддержал отказ рэперу Big Baby Tape в иске к "дочке" Warner Music - РИА Новости, 24.07.2024

Суд поддержал отказ рэперу Big Baby Tape в иске к "дочке" Warner Music

Суд по интеллектуальным правам согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые отказали музыканту Егору Ракитину (псевдоним – Big Baby Tape) во взыскании... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:49

2024-07-24T15:49

2024-07-24T15:49

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые отказали музыканту Егору Ракитину (псевдоним – Big Baby Tape) во взыскании 185 миллионов рублей с ООО "Ворнер Мьюзик", российской структуры американской звукозаписывающей компании Warner Music Group. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП в среду отклонил кассационную жалобу Ракитина на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в марте. Представитель истца в первой инстанции сообщил, что иск заявлен о взыскании компенсации за нарушение авторских прав Ракитина на 37 музыкальных произведений, которые ответчик разместил в своем музыкальном каталоге на сервисе Apple iTunes. По его словам, произведения используются в коммерческих целях, хотя музыкант права на них не передавал и никакого вознаграждения не получал. Истец пояснил, что сумма иска рассчитана, исходя из компенсации в 5 миллионов рублей за каждое произведение. Ответчик заявил, что права на фонограммы предоставлены ему индивидуальным предпринимателем Вадимом Мацем, привлеченным к делу третьим лицом, у которого в свою очередь есть лицензионный договор с Ракитиным. Представитель Маца передал суду договор с музыкантом. Представитель истца назвал договор недействительным и просил отложить заседание для ознакомления с документом, но суд ходатайство отклонил, пояснив, что договор подписан двумя сторонами и он должен быть у истца. Суд первой инстанции, отказывая в иске, указал, что он "предъявлен не в защиту исключительных прав на фонограммы, являющиеся объектом смежных прав, а в защиту авторских прав на музыкальные произведения (наличие которых истцом не доказано)". Как отметил суд, из представленных Ракитиным договоров на запись и сведение музыкальных произведений с ООО "Сакура Фемэли" "не представляется возможным однозначно идентифицировать музыкальные произведения, права на которые принадлежат истцу". Американская Warner Music Group наряду с Universal Music и Sony Music составляет "большую тройку" звукозаписывающих компаний, на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений. В начале 2022 года все три компании сообщили о прекращении либо приостановке своей деятельности в России.

https://ria.ru/20231128/vysotskaya-1912380936.html

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москва, россия, warner music group, девятый арбитражный апелляционный суд, apple, itunes