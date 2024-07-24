https://ria.ru/20240724/inostrantsy-1961796106.html
Нелегальное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством
Нелегальное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 24.07.2024
Нелегальное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством
Следственный комитет предлагает законодательно закрепить в УК РФ среди отягчающих обстоятельств для совершивших преступление иностранцев нелегальное пребывание... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:07
2024-07-24T19:07
2024-07-24T19:07
здоровье - общество
россия
светлана петренко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет предлагает законодательно закрепить в УК РФ среди отягчающих обстоятельств для совершивших преступление иностранцев нелегальное пребывание на территории страны, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "Полагаем целесообразным дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), таким пунктом как "совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка". Такое нововведение, очевидно, не будет дискриминировать иностранных граждан как социальную группу, поскольку направлено лишь на тех из них, кто находится в стране нелегально", - сказал Петренко.
https://ria.ru/20240403/vnzh-1937464613.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, светлана петренко
Здоровье - Общество, Россия, Светлана Петренко
Нелегальное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством
СК: нелегальное пребывание иностранца в России станет отягчающим обстоятельством