https://ria.ru/20240724/inostrantsy-1961796106.html

Нелегальное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством

Нелегальное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 24.07.2024

Нелегальное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством

Следственный комитет предлагает законодательно закрепить в УК РФ среди отягчающих обстоятельств для совершивших преступление иностранцев нелегальное пребывание... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:07

2024-07-24T19:07

2024-07-24T19:07

здоровье - общество

россия

светлана петренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет предлагает законодательно закрепить в УК РФ среди отягчающих обстоятельств для совершивших преступление иностранцев нелегальное пребывание на территории страны, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "Полагаем целесообразным дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), таким пунктом как "совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка". Такое нововведение, очевидно, не будет дискриминировать иностранных граждан как социальную группу, поскольку направлено лишь на тех из них, кто находится в стране нелегально", - сказал Петренко.

https://ria.ru/20240403/vnzh-1937464613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, светлана петренко