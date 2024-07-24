https://ria.ru/20240724/infektsii-1961730601.html
В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое
В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое - РИА Новости, 24.07.2024
В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое
Количество вспышек инфекционных заболеваний в детских лагерях в 2024 году снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:18
2024-07-24T15:18
2024-07-24T15:18
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Количество вспышек инфекционных заболеваний в детских лагерях в 2024 году снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Благодаря проводимым мероприятиям количество вспышек инфекционных заболеваний в лагерях в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизилось почти в два раза",- говорится в сообщении. Роспотребнадзором проводятся мероприятия по надзору за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия детей в ходе летней оздоровительной кампании, пояснили в пресс-службе. Территориальными органами Роспотребнадзора было выявлено семь лагерей, начавших свою работу без санитарно-эпидемиологического заключения и не внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, отметили в ведомстве. В отношении данных организаций приняты меры административного воздействия, в том числе приостановление деятельности лагеря, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240722/zarazhenie-1961128107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, дети
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Дети
В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое
Роспотребнадзор: число вспышек инфекций в детских лагерях снизилось в два раза
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Количество вспышек инфекционных заболеваний в детских лагерях в 2024 году снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"Благодаря проводимым мероприятиям количество вспышек инфекционных заболеваний в лагерях в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизилось почти в два раза",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзором проводятся мероприятия по надзору за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия детей в ходе летней оздоровительной кампании, пояснили в пресс-службе.
Территориальными органами Роспотребнадзора было выявлено семь лагерей, начавших свою работу без санитарно-эпидемиологического заключения и не внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, отметили в ведомстве. В отношении данных организаций приняты меры административного воздействия, в том числе приостановление деятельности лагеря, уточнили в пресс-службе.