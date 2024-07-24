https://ria.ru/20240724/infektsii-1961730601.html

В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое

В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое - РИА Новости, 24.07.2024

В детских лагерях число вспышек инфекционных заболеваний снизились вдвое

Количество вспышек инфекционных заболеваний в детских лагерях в 2024 году снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:18

2024-07-24T15:18

2024-07-24T15:18

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

дети

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Количество вспышек инфекционных заболеваний в детских лагерях в 2024 году снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Благодаря проводимым мероприятиям количество вспышек инфекционных заболеваний в лагерях в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизилось почти в два раза",- говорится в сообщении. Роспотребнадзором проводятся мероприятия по надзору за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия детей в ходе летней оздоровительной кампании, пояснили в пресс-службе. Территориальными органами Роспотребнадзора было выявлено семь лагерей, начавших свою работу без санитарно-эпидемиологического заключения и не внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, отметили в ведомстве. В отношении данных организаций приняты меры административного воздействия, в том числе приостановление деятельности лагеря, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240722/zarazhenie-1961128107.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, дети