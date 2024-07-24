https://ria.ru/20240724/gubernator-1961633784.html

Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи

Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи - РИА Новости, 24.07.2024

Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи

Вопросы налаживания новых кооперационных связей с дружественными странами являются ключевыми для российской экономики, считает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:18

2024-07-24T10:18

2024-07-24T10:18

экономика

архангельская область

россия

китай

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951003623_0:87:3028:1790_1920x0_80_0_0_ed6ad1ff942c91dc1891473016e68ee9.jpg

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Вопросы налаживания новых кооперационных связей с дружественными странами являются ключевыми для российской экономики, считает в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который на этой неделе был назначен председателем комиссии госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт". "Уверен, что сейчас вопросы выстраивания новых кооперационных международных связей с дружественными странами являются ключевыми для экономики всей страны, от них напрямую зависит пополнение доходной части бюджета России в будущем", - написал Цыбульский Глава региона отметил, что в последние годы в связи с незаконными санкциями со стороны недружественных стран вопросы международной кооперации и развития экспорта являются предметом особого внимания и требуют серьёзного переосмысления. Цыбульский рассказал, что с санкционными вызовами Архангельская область, экономика которой является в большей степени экспортоориентированной, серьёзно столкнулась в 2022 году. До этого региональный экспорт в основном направлялся в страны Евросоюза. Архангельская область экспортировала продукцию лесопромышленных и целлюлозно-бумажных производств, добываемые на территории области алмазы, рыбу, краба и продукты их переработки. Столкнувшись в 2022 году одномоментно с закрытием европейских рынков, власти региона активно занялись поиском решения этих серьёзных для экономики области проблем и нашли их: по словам главы региона, удалось переориентировать архангельский лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажную промышленность как на внутренний рынок, так и на новые зарубежные рынки сбыта - в первую очередь Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и даже африканские страны. Было найдено решение и по экспорту рыбы и краба. "Время и геополитическая реальность стимулируют нас думать и действовать быстро, опираясь и на полученный опыт, и на понятные перспективы в отношении партнёров. Работы предстоит очень много. Мы к этому готовы. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента", - резюмировал Цыбульский.

https://ria.ru/20240402/eksport-1937384834.html

архангельская область

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, архангельская область, россия, китай, александр цыбульский