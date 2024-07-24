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Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи - РИА Новости, 24.07.2024
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10:18 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/gubernator-1961633784.html
Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи
Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи - РИА Новости, 24.07.2024
Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи
Вопросы налаживания новых кооперационных связей с дружественными странами являются ключевыми для российской экономики, считает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:18
2024-07-24T10:18
экономика
архангельская область
россия
китай
александр цыбульский
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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Вопросы налаживания новых кооперационных связей с дружественными странами являются ключевыми для российской экономики, считает в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который на этой неделе был назначен председателем комиссии госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт". "Уверен, что сейчас вопросы выстраивания новых кооперационных международных связей с дружественными странами являются ключевыми для экономики всей страны, от них напрямую зависит пополнение доходной части бюджета России в будущем", - написал Цыбульский Глава региона отметил, что в последние годы в связи с незаконными санкциями со стороны недружественных стран вопросы международной кооперации и развития экспорта являются предметом особого внимания и требуют серьёзного переосмысления. Цыбульский рассказал, что с санкционными вызовами Архангельская область, экономика которой является в большей степени экспортоориентированной, серьёзно столкнулась в 2022 году. До этого региональный экспорт в основном направлялся в страны Евросоюза. Архангельская область экспортировала продукцию лесопромышленных и целлюлозно-бумажных производств, добываемые на территории области алмазы, рыбу, краба и продукты их переработки. Столкнувшись в 2022 году одномоментно с закрытием европейских рынков, власти региона активно занялись поиском решения этих серьёзных для экономики области проблем и нашли их: по словам главы региона, удалось переориентировать архангельский лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажную промышленность как на внутренний рынок, так и на новые зарубежные рынки сбыта - в первую очередь Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и даже африканские страны. Было найдено решение и по экспорту рыбы и краба. "Время и геополитическая реальность стимулируют нас думать и действовать быстро, опираясь и на полученный опыт, и на понятные перспективы в отношении партнёров. Работы предстоит очень много. Мы к этому готовы. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента", - резюмировал Цыбульский.
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экономика, архангельская область, россия, китай, александр цыбульский
Экономика, Архангельская область, Россия, Китай, Александр Цыбульский
Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи

Цыбульский: надо налаживать новые экспортные связи с дружественными странами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Вопросы налаживания новых кооперационных связей с дружественными странами являются ключевыми для российской экономики, считает в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который на этой неделе был назначен председателем комиссии госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт".
«
"Уверен, что сейчас вопросы выстраивания новых кооперационных международных связей с дружественными странами являются ключевыми для экономики всей страны, от них напрямую зависит пополнение доходной части бюджета России в будущем", - написал Цыбульский
Глава региона отметил, что в последние годы в связи с незаконными санкциями со стороны недружественных стран вопросы международной кооперации и развития экспорта являются предметом особого внимания и требуют серьёзного переосмысления. Цыбульский рассказал, что с санкционными вызовами Архангельская область, экономика которой является в большей степени экспортоориентированной, серьёзно столкнулась в 2022 году. До этого региональный экспорт в основном направлялся в страны Евросоюза.
Архангельская область экспортировала продукцию лесопромышленных и целлюлозно-бумажных производств, добываемые на территории области алмазы, рыбу, краба и продукты их переработки. Столкнувшись в 2022 году одномоментно с закрытием европейских рынков, власти региона активно занялись поиском решения этих серьёзных для экономики области проблем и нашли их: по словам главы региона, удалось переориентировать архангельский лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажную промышленность как на внутренний рынок, так и на новые зарубежные рынки сбыта - в первую очередь Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и даже африканские страны. Было найдено решение и по экспорту рыбы и краба.
"Время и геополитическая реальность стимулируют нас думать и действовать быстро, опираясь и на полученный опыт, и на понятные перспективы в отношении партнёров. Работы предстоит очень много. Мы к этому готовы. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента", - резюмировал Цыбульский.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
РЭЦ: несырьевой экспорт Архангельской области растет при поддержке ЦПЭ
2 апреля, 16:47
 
ЭкономикаАрхангельская областьРоссияКитайАлександр Цыбульский
 
 
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