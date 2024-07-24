https://ria.ru/20240724/gostinitsy-1961686462.html

Уютно, красиво, экологично: как господдержка развивает гостиничный бизнес

Уютно, красиво, экологично: как господдержка развивает гостиничный бизнес - РИА Новости, 24.07.2024

Уютно, красиво, экологично: как господдержка развивает гостиничный бизнес

Более 300 миллионов рублей для строительства и модернизации гостиниц получили первые малые и средние предприятия в рамках 17 сделок за первый месяц работы... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:50

2024-07-24T15:50

2024-07-24T15:50

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

краснодарский край

александр исаевич

михаил мишустин

владимир путин

корпорация мсп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:190:3070:1918_1920x0_80_0_0_996bb282290022cbc7928f435f23579d.jpg

Более 300 миллионов рублей для строительства и модернизации гостиниц получили первые малые и средние предприятия в рамках 17 сделок за первый месяц работы программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, реализуемой в качестве меры поддержки, предусмотренной национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".Что такое "зонтичные" поручительства?"Зонтичные" поручительства – это программа государственной поддержки, которая позволяет предпринимателям получить льготный кредит без залога.Риски вместе с банком-партнером принимает на себя Корпорация МСП, которая, если заемщик не выполнит обязательств, возместит банку до 50% взятой суммы.Суммы кредитов для гостиничного бизнеса варьируются в диапазоне от 2,5 миллионов до 65 миллионов рублей.Больше всего кредитных средств под специальный лимит "зонтичных" поручительств получили предприниматели из южных регионов РФ, прежде всего из Краснодарского края.Так, один из самых крупных кредитов в размере 50 миллионов рублей будет направлен на развитие гостиничной инфраструктуры поселка Сукко в Краснодарском крае.Помимо южан этой мерой поддержки воспользовались малые и средние предприниматели из Москвы, Карачаево-Черкесской Республики, Новосибирской и Курганской областей, Ханты-Мансийского округа – Югры.Например, кредит в размере 40 миллионов рублей будет направлен на покупку земельного участка под строительство нового корпуса отеля в Домбае (Карачаево-Черкесская Республика).Полученные предпринимателями средства будут направлены на новое строительство, развитие гостиничной инфраструктуры, ремонт, оборудование мест отдыха туристов и другие цели.Льготное кредитованиеСледует иметь в виду, что лимит "зонтичного" поручительства предусматривает не простое кредитование, а льготное – под 10%. Пресс-служба министерства экономического развития сообщала, что новый банковский продукт предоставляет возможность получения до 30 миллионов по ставке от 10,25% годовых.Всего же малый и средний бизнес под суммарный лимит "зонтичных" поручительств сможет суммарно получить 30 миллиардов рублей.Механизм "зонтичных" поручительств разработан и реализуется Корпорацией МСП в соответствии с целями национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"."Благодаря выделению отдельных специальных лимитов государство фокусирует поддержку на приоритетных для него направлениях. Спецлимитом "зонтичных" поручительств для сферы гостеприимства воспользоваться могут малые и средние предприятия, имеющие основной ОКВЭД класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания", — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Кстати, число зарегистрированных компаний, оказывающих гостиничные услуги, по данным аналитиков сервиса детальной проверки контрагентов "Контур.Фокус", за 2023 год увеличилось на 3,25%. Наибольший рост (более 15%) отмечен в Ингушетии, Адыгее, Северной Осетии, Карелии и на Алтае.Меры государственной поддержки предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях (к которым относится и гостиничный бизнес) могут получить не только в виде кредита по лимиту "зонтичного" поручительства. Например, министерство экономического развития РФ реализует льготную программу кредитования малого и среднего бизнеса "1764". А центры "Мой бизнес" могут помочь не только материально – например, разработать бизнес-план и логотип.Бизнес уже воспользовался мерами господдержкиДавайте посмотрим на опыт тех предпринимателей, которые получили меры государственной поддержки.Например, Ксения Куропаткова из города Кингисепп Ленинградской области с 2018 года занимается гостиничным бизнесом. В 2019 году она открыла мини-отель с шестью номерами. И почти сразу стало понятно, что отель надо расширять. Ксения прошла обучение в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области, успешно защитила свой проект и получила 500 тысяч рублей государственной финансовой поддержки как молодой предприниматель в возрасте до 25 лет. Полученные средства Ксения вложила в обустройство входной зоны, установку новой системы пожарной сигнализации, а также в имиджевую рекламу. Помимо грантовых средств в модернизацию отеля были вложены и собственные деньги – 1,8 миллиона рублей. В настоящее время, к новому туристическому сезону, проект полностью реализован.Предпринимательнице Наталии Шемякиной из Бурятии меры господдержки помогли открыть гостевой дом в Горячинске."Когда я приехала в Бурятию, узнала, что есть центр предпринимательства "Мой бизнес", обратилась к ним за советом. Сначала за юридической консультацией, как лучше открыться, что удобнее, ИП или ООО, какие плюсы и минусы. Мне все объяснили, затем я подала заявление на регистрацию своего дела, принесла все документы и за меня все оформили. Также открыла для себя, что в "Моем бизнесе" огромный образовательный потенциал. Они проводят много бесплатных семинаров с экспертами", - сказала Шемякина.На данный момент она развивает не только гостевой дом в Гремячинске. Предпринимательница взяла в аренду еще один участок в поселке Исток на берегу озера и планирует там разместить бутик-отель, который будет работать круглогодично.Специалисты центра "Мой бизнес" помогли супругам Сергею и Светлане Сухановым из Республики Бурятия, которые открыли на берегу Байкала экоотель "Байкальское шале". Однако возникла проблема – у отеля не было узнаваемости. Тогда супруги-предприниматели обратились к специалистам."В центре "Мой бизнес" нам помогли бесплатно разработать фирменный стиль и логотип, на условиях софинансирования оказали услуги по разработке, установке и монтажу вывески. Также для наших соцсетей нам помогли изготовить пять видеороликов", - рассказывает Светлана Суханова.После этого сотрудничество не прекратилось. Специалисты "Моего бизнеса" помогли предпринимателям написать бизнес-план строительства второй очереди экоотеля, что, как признаются супруги, не только поспособствовало экономии времени, а также позволило взглянуть на экономику отеля под новым углом."Призываю всех предпринимателей обращаться и работать с центром "Мой бизнес". Смело подавайте заявки, здесь вам помогут, а вы сэкономите деньги" - советует Сергей Суханов.О выделении специального лимита "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере стало известно в мае 2024 года во время встречи председателя Правительства РФ с главой Корпорации МСП. Михаил Мишустин поручил Александру Исаевичу продолжать разрабатывать финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий, чтобы "небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность".Корпорацией МСП по поручению президента РФ Владимира Путина с сентября 2021 года был разработан и реализуется механизм "зонтичных" поручительств. Мера поддержки реализуется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства.Узнать подробности и подать заявку на получение льготного кредита можно на платформе МСП.РФ и в центрах "Мой бизнес".Чтобы открыть отель, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Еще недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать в бумажном виде документы, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на "Госуслугах". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.

https://ria.ru/20240522/biznes-1947647259.html

https://ria.ru/20240522/turizm-1947675337.html

https://ria.ru/20240312/kredit-1932480656.html

https://ria.ru/20240502/biznes-1943399431.html

https://ria.ru/20231031/gospodderzhka-1906438049.html

https://ria.ru/20240207/msprf-1925856527.html

россия

краснодарский край

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

поддержка бизнеса , россия, краснодарский край, александр исаевич, михаил мишустин, владимир путин, корпорация мсп, ленинградская область, гостиницы, отели, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты, господдержка, кредиты