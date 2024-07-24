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Госдума разрешила проведение сплошных рубок на Байкале для расширения БАМа - РИА Новости, 24.07.2024
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14:08 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961709396.html
Госдума разрешила проведение сплошных рубок на Байкале для расширения БАМа
Госдума разрешила проведение сплошных рубок на Байкале для расширения БАМа - РИА Новости, 24.07.2024
Госдума разрешила проведение сплошных рубок на Байкале для расширения БАМа
Госдума на пленарном заседании в третьем чтении приняла закон, которым продлевается действие нормы о проведении сплошных вырубок леса на Байкале до 31 декабря... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:08
2024-07-24T14:08
экономика
россия
байкал
восток
александр якубовский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в третьем чтении приняла закон, которым продлевается действие нормы о проведении сплошных вырубок леса на Байкале до 31 декабря 2033 года. До 31 декабря 2033 года в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории продлевается осуществление видов деятельности, необходимых "для модернизации, расширения и увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей", сказано в тексте документа. Ранее данная норма действовала до 31 декабря 2024 года. При этом строительство, реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий. Как пояснил РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ("Единая Россия"), принятый сегодня закон, позволяет решить приоритетную государственную задачу, направленную на развитие внутренней экономики, повышение экспортного потенциала и по сути, безопасности всей транспортной системы страны. "Его реализация и его необходимость не вызывает никаких нареканий. Решения о развитии инфраструктуры и о тех или иных мероприятиях, связанных с сплошными рубками, принимались и будут приниматься только на основании утвержденной проектной документации и при полном контроле надзорных органов, в том числе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Если же говорить о реальной картине, то чаще всего, там рубится кустарник и мелколесье, которые растут рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги", - отметил депутат. Он добавил, что России критически важно обеспечить своевременное развитие БАМа и Транссиба, что показали прошедшие пару лет и разворот основного экспортного потока России в сторону Востока. Также закон позволяет кредитным организациям направлять средства компенсационного фонда на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от их размещения в кредитных организациях, и (или) от инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы. Новая норма позволит снизить финансовую нагрузку на саморегулируемые организации и их членов, что станет действенной мерой поддержки в период преодоления кризисных явлений.
https://ria.ru/20231015/volodin-1902870214.html
https://ria.ru/20240112/rubka-1920849046.html
https://ria.ru/20231019/lesoruby-1903741470.html
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экономика, россия, байкал, восток, александр якубовский, госдума рф, единая россия
Экономика, Россия, Байкал, Восток, Александр Якубовский, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума разрешила проведение сплошных рубок на Байкале для расширения БАМа

Госдума продлила действие нормы о сплошных рубках леса на Байкале до 2033 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в третьем чтении приняла закон, которым продлевается действие нормы о проведении сплошных вырубок леса на Байкале до 31 декабря 2033 года.
До 31 декабря 2033 года в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории продлевается осуществление видов деятельности, необходимых "для модернизации, расширения и увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей", сказано в тексте документа.
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Ранее данная норма действовала до 31 декабря 2024 года. При этом строительство, реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий.
Как пояснил РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ("Единая Россия"), принятый сегодня закон, позволяет решить приоритетную государственную задачу, направленную на развитие внутренней экономики, повышение экспортного потенциала и по сути, безопасности всей транспортной системы страны.
"Его реализация и его необходимость не вызывает никаких нареканий. Решения о развитии инфраструктуры и о тех или иных мероприятиях, связанных с сплошными рубками, принимались и будут приниматься только на основании утвержденной проектной документации и при полном контроле надзорных органов, в том числе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Если же говорить о реальной картине, то чаще всего, там рубится кустарник и мелколесье, которые растут рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги", - отметил депутат.
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Он добавил, что России критически важно обеспечить своевременное развитие БАМа и Транссиба, что показали прошедшие пару лет и разворот основного экспортного потока России в сторону Востока.
Также закон позволяет кредитным организациям направлять средства компенсационного фонда на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от их размещения в кредитных организациях, и (или) от инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы.
Новая норма позволит снизить финансовую нагрузку на саморегулируемые организации и их членов, что станет действенной мерой поддержки в период преодоления кризисных явлений.
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ЭкономикаРоссияБайкалВостокАлександр ЯкубовскийГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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