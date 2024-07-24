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Госдума упростила передачу конфискованного оружия в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961680295.html
Госдума упростила передачу конфискованного оружия в зону СВО
Госдума упростила передачу конфискованного оружия в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2024
Госдума упростила передачу конфискованного оружия в зону СВО
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:55
2024-07-24T12:55
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
александр хинштейн
василий пискарев
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации. Авторами инициативы выступили в том числе глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Как ранее отмечал Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года, рассказывал парламентарий. Хинштейн подчеркивал, что проект позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Также оно может поступать и в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений, добавлял он. Порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования предлагается возложить на Росгвардию как на регулятора оборота оружия, заключил депутат. Росгвардия будет обладать полномочиями собственника от имени Российской Федерации оружия или патронов, перешедших в государственную собственность. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие государственные военизированные организации полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять эти государственные военизированные организации. Также законом закрепляется, что Росгвардией устанавливается порядок уничтожения оружия или патронов, а также предусматривается уточняющее изменение, позволяющие использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.
https://ria.ru/20240723/kolledzhi-1961595718.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, александр хинштейн, василий пискарев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Александр Хинштейн, Василий Пискарев
Госдума упростила передачу конфискованного оружия в зону СВО

Госдума приняла закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону СВО

© ФСБ РФАрсенал оружия, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео
Арсенал оружия, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© ФСБ РФ
Арсенал оружия, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации.
Авторами инициативы выступили в том числе глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
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Как ранее отмечал Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года, рассказывал парламентарий.
Хинштейн подчеркивал, что проект позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Также оно может поступать и в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений, добавлял он.
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Порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования предлагается возложить на Росгвардию как на регулятора оборота оружия, заключил депутат.
Росгвардия будет обладать полномочиями собственника от имени Российской Федерации оружия или патронов, перешедших в государственную собственность. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие государственные военизированные организации полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять эти государственные военизированные организации.
Также законом закрепляется, что Росгвардией устанавливается порядок уничтожения оружия или патронов, а также предусматривается уточняющее изменение, позволяющие использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФАлександр ХинштейнВасилий Пискарев
 
 
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