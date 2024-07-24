https://ria.ru/20240724/gosduma-1961673962.html

Госдума приняла закон о производстве и обороте некурительного табака

Госдума приняла закон о производстве и обороте некурительного табака - РИА Новости, 24.07.2024

Госдума приняла закон о производстве и обороте некурительного табака

Госдума приняла закон, который устанавливает правила производства и обращения некурительных табачных изделий на территории России, в том числе запрещает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:39

2024-07-24T12:39

2024-07-24T12:39

россия

госдума рф

таможенный союз

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает правила производства и обращения некурительных табачных изделий на территории России, в том числе запрещает использовать в них ароматизаторы и некоторые другие вещества. Документ приводит закон "Технический регламент на табачную продукцию" в соответствие с аналогичным техрегламентом Таможенного союза. При этом устанавливаются требования к ингредиентам, которые используются в производстве некурительной табачной продукции, а также уточняется, что содержание никотина в ней не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие. Закон запрещает использовать в качестве ингредиентов для некурительной табачной продукции вещества, направленные на повышение ее привлекательности (пищевые ароматизаторы); красители и добавки, усиливающие табачную (никотиновую) зависимость; а также агарициновую кислоту, масло горького миндаля (с содержанием свободной или связанной синильной кислоты), березовое и можжевельниковое дегтярные масла, камфору и камфорное масло, кумарин, сафлор, туйон. Перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость, будет утверждаться правительством РФ. Кроме того, потребительская упаковка и (или) лист-вкладыш некурительных табачных изделий должны содержать информацию о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. Причем эта информация должна наноситься на потребительскую упаковку контрастным цветом. При этом запрещается наносить на упаковку и вкладыш утверждения, что некурительный табак менее вреден, чем другие табачные изделия. Информация не должна вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и признаков некурительной табачной продукции, а также ее изготовителей. На каждую из сторон упаковки или вкладыша должны наноситься предупреждения о вреде потребления такой продукции, занимающие не менее половины их площади. Производимая и импортируемая некурительная табачная продукция должна будет соответствовать устанавливаемым требованиям, а ее производители и импортеры или контролирующая организация - ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в Минздрав РФ отчет, содержащий сведения о ее составе. Закон также уточняет состав доказательственных материалов и круг заявителей при декларировании соответствия некурительных табачных изделий предъявляемым требованиям. Оценка соблюдения обязательных требований будет проводиться в рамках федерального государственного санэпиднадзора и госконтроля в области защиты прав потребителей.

https://ria.ru/20240723/tabak-1961357254.html

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958680825.html

https://ria.ru/20240620/golikova-1954308812.html

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россия, госдума рф, таможенный союз