https://ria.ru/20240724/gosduma-1961671446.html
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал - РИА Новости, 24.07.2024
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:28
2024-07-24T12:28
2024-07-24T12:28
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40864/74/408647451_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_723ec7fc2dcf538090849ff172752f3f.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240724/pensiya-1961670399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40864/74/408647451_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d03e3bf15d4de2dee28c48eab6f93b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
ГД приняла закон о праве получить 10 тысяч рублей неистраченного маткапитала