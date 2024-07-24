https://ria.ru/20240724/gosduma-1961671446.html

Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал

Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал - РИА Новости, 24.07.2024

Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:28

2024-07-24T12:28

2024-07-24T12:28

общество

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госдума рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240724/pensiya-1961670399.html

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