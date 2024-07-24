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Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал - РИА Новости, 24.07.2024
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12:28 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961671446.html
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал - РИА Новости, 24.07.2024
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:28
2024-07-24T12:28
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал

ГД приняла закон о праве получить 10 тысяч рублей неистраченного маткапитала

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.
Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
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