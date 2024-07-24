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Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов - РИА Новости, 24.07.2024
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02:09 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961602501.html
Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов
Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов - РИА Новости, 24.07.2024
Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и член комитета ГД по социальной политике Екатерина Стенякина... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:09
2024-07-24T02:09
россия
яна лантратова
михаил мишустин
расул гамзатов
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и член комитета ГД по социальной политике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") просят правительство рассмотреть вопрос, связанный с разработкой и утверждением обязательных стандартов безопасности для всех видов квестов, соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. "В целях снижения риска причинения вреда здоровью граждан Российской Федерации просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос, связанный с разработкой и утверждением обязательных общих требований и стандартов безопасности для проведения для всех видов развлекательных мероприятий (квестов), в том числе с участием совершеннолетних лиц, а также технических документов на оказание данных услуг", - сказано в обращении. Также депутаты направили обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела по факту недавнего происшествия на квесте в Махачкале. "Просим Вас рассмотреть данное обращение по существу поставленных вопросов и взять под личный контроль расследование дела по факту данного происшествия, а также в пределах полномочий принять меры, направленные на защиту прав участников всех видов развлекательных мероприятий (квестов)", - сказано в обращении, имеющимся в распоряжении РИА Новости. По мнению депутатов, отсутствие полноценного правового регулирования для всех видов развлекательных мероприятий создает благоприятную почву для повторения подобных ситуаций, а учитывая интенсивное развитие рынка квестов в РФ, инцидентов может становиться больше.
https://ria.ru/20240723/oruzhie-1961561569.html
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россия, яна лантратова, михаил мишустин, расул гамзатов, общество
Россия, Яна Лантратова, Михаил Мишустин, Расул Гамзатов, Общество
Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов

ГД обратилась в кабмин с просьбой разработать стандарты безопасности для квестов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПеред пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и член комитета ГД по социальной политике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") просят правительство рассмотреть вопрос, связанный с разработкой и утверждением обязательных стандартов безопасности для всех видов квестов, соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости.
В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы.
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"В целях снижения риска причинения вреда здоровью граждан Российской Федерации просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос, связанный с разработкой и утверждением обязательных общих требований и стандартов безопасности для проведения для всех видов развлекательных мероприятий (квестов), в том числе с участием совершеннолетних лиц, а также технических документов на оказание данных услуг", - сказано в обращении.
Также депутаты направили обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела по факту недавнего происшествия на квесте в Махачкале.
"Просим Вас рассмотреть данное обращение по существу поставленных вопросов и взять под личный контроль расследование дела по факту данного происшествия, а также в пределах полномочий принять меры, направленные на защиту прав участников всех видов развлекательных мероприятий (квестов)", - сказано в обращении, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
По мнению депутатов, отсутствие полноценного правового регулирования для всех видов развлекательных мероприятий создает благоприятную почву для повторения подобных ситуаций, а учитывая интенсивное развитие рынка квестов в РФ, инцидентов может становиться больше.
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РоссияЯна ЛантратоваМихаил МишустинРасул ГамзатовОбщество
 
 
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