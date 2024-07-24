https://ria.ru/20240724/gosduma-1961602501.html

Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов

Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов - РИА Новости, 24.07.2024

Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и член комитета ГД по социальной политике Екатерина Стенякина... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T02:09

2024-07-24T02:09

2024-07-24T02:09

россия

яна лантратова

михаил мишустин

расул гамзатов

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и член комитета ГД по социальной политике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") просят правительство рассмотреть вопрос, связанный с разработкой и утверждением обязательных стандартов безопасности для всех видов квестов, соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. "В целях снижения риска причинения вреда здоровью граждан Российской Федерации просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос, связанный с разработкой и утверждением обязательных общих требований и стандартов безопасности для проведения для всех видов развлекательных мероприятий (квестов), в том числе с участием совершеннолетних лиц, а также технических документов на оказание данных услуг", - сказано в обращении. Также депутаты направили обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела по факту недавнего происшествия на квесте в Махачкале. "Просим Вас рассмотреть данное обращение по существу поставленных вопросов и взять под личный контроль расследование дела по факту данного происшествия, а также в пределах полномочий принять меры, направленные на защиту прав участников всех видов развлекательных мероприятий (квестов)", - сказано в обращении, имеющимся в распоряжении РИА Новости. По мнению депутатов, отсутствие полноценного правового регулирования для всех видов развлекательных мероприятий создает благоприятную почву для повторения подобных ситуаций, а учитывая интенсивное развитие рынка квестов в РФ, инцидентов может становиться больше.

https://ria.ru/20240723/oruzhie-1961561569.html

https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961512632.html

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россия, яна лантратова, михаил мишустин, расул гамзатов, общество