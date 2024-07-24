https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961616252.html

При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы

При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 24.07.2024

При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы

Две мирные жительницы Горловки в ДНР пострадали из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:20

2024-07-24T08:20

2024-07-24T08:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Две мирные жительницы Горловки в ДНР пострадали из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирных жительницы Дзержинского района городского округа Горловка", - написал он. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 68 боеприпасов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек

https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html

https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, дзержинский район, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия