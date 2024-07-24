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При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 24.07.2024 (обновлено: 08:32 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961616252.html
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 24.07.2024
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
Две мирные жительницы Горловки в ДНР пострадали из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:20
2024-07-24T08:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
дзержинский район
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Две мирные жительницы Горловки в ДНР пострадали из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирных жительницы Дзержинского района городского округа Горловка", - написал он. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 68 боеприпасов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html
https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, дзержинский район, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Дзержинский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы

Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрелов ВСУ пострадали две женщины

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Две мирные жительницы Горловки в ДНР пострадали из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирных жительницы Дзержинского района городского округа Горловка", - написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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08:04
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 68 боеприпасов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДзержинский районИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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