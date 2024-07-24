https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961616252.html
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 24.07.2024
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
Две мирные жительницы Горловки в ДНР пострадали из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:20
2024-07-24T08:20
2024-07-24T08:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
дзержинский район
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Две мирные жительницы Горловки в ДНР пострадали из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирных жительницы Дзержинского района городского округа Горловка", - написал он. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 68 боеприпасов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html
https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Дзержинский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрелов ВСУ пострадали две женщины