https://ria.ru/20240724/glava-1961650239.html

В Германии запретили организацию "Исламский центр Гамбурга"

В Германии запретили организацию "Исламский центр Гамбурга" - РИА Новости, 24.07.2024

В Германии запретили организацию "Исламский центр Гамбурга"

Глава МВД Германии Нэнси Фезер запретила в среду организацию "Исламский центр Гамбурга" как антиконституционную и экстремистскую: в ряде связанных с ней... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:22

2024-07-24T11:22

2024-07-24T11:23

германия

хезболла

хамас

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер запретила в среду организацию "Исламский центр Гамбурга" как антиконституционную и экстремистскую: в ряде связанных с ней помещений прошли обыски, а её активы были конфискованы. "Сегодня мы запретили "Исламский центр Гамбурга", который продвигает исламистско-экстремистскую тоталитарную идеологию в Германии. Эта исламистская идеология противопоставляется человеческому достоинству, правам женщин, независимой судебной системе и нашему демократическому правительству. "Исламский центр Гамбурга" и его отделения также поддерживают террористов "Хезболлах" и распространяют агрессивный антисемитизм", - сказала Фезер, чьи слова приводит сайт МВД ФРГ. Сообщается, что уже 16 ноября 2023 года прошли обыски в 55 помещениях в семи различных федеральных землях. Сегодня утром началась новая волна обысков в 53 помещениях в восьми федеральных землях. "Я хочу чётко пояснить: мы не говорим о действиях против религии. Мы проводим чёткое различие между исламистскими экстремистами, с которыми мы боремся, и множеством мусульман, которые являются частью нашей страны и живут в соответствии со своей верой. Этот запрет совершенно не распространяется на мирное исповедание шиитской религии", - сказала Фезер. Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские акции.

https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html

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германия, хезболла, хамас, в мире