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Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:54 24.07.2024 (обновлено: 00:00 25.07.2024)
https://ria.ru/20240724/gladkov-1961839604.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.07.2024
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Беспилотник сбит над Белгородской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-24T23:54
2024-07-25T00:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
белгородский район
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбит над Белгородской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, пожарные тушат очаги возгорания, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html
белгородская область
украина
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью беспилотник ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбит над Белгородской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, пожарные тушат очаги возгорания, информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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