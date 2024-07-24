https://ria.ru/20240724/gladkov-1961839604.html

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.07.2024

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Беспилотник сбит над Белгородской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-24T23:54

2024-07-24T23:54

2024-07-25T00:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

белгородский район

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбит над Белгородской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, пожарные тушат очаги возгорания, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html

белгородская область

украина

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, белгородский район