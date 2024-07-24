https://ria.ru/20240724/gladkov-1961839604.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.07.2024
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Беспилотник сбит над Белгородской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-24T23:54
2024-07-24T23:54
2024-07-25T00:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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белгородский район
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник сбит над Белгородской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, пожарные тушат очаги возгорания, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью беспилотник ВСУ, пострадавших нет