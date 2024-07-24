https://ria.ru/20240724/fregat-1961804945.html

Посольство России пытается разобраться в ситуации с фрегатом "Штандарт"

Посольство России пытается разобраться в ситуации с фрегатом "Штандарт" - РИА Новости, 24.07.2024

Посольство России пытается разобраться в ситуации с фрегатом "Штандарт"

Посольство Российской Федерации в Мадриде пытается разобраться с ситуацией вокруг фрегата "Штандарт", которому французские и испанские власти не дали разрешения РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:43

2024-07-24T19:43

2024-07-24T20:22

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евросоюз

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МАДРИД, 24 июл - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Мадриде пытается разобраться с ситуацией вокруг фрегата "Штандарт", которому французские и испанские власти не дали разрешения зайти в свои порты, сказали РИА Новости в диппредставительстве."Посольство пытается разобраться с ситуацией вокруг фрегата "Штандарт", который, по имеющейся информации, находится у берегов Франции в связи с отказом испанских и французских властей предоставить судну доступ в свои порты. Также, насколько нам известно, судно ходит под флагом островов Кука", - сообщили агентству в посольстве.В посольстве также сообщили, что не получали запросов о содействии от экипажа фрегата "Штандарт" или судовладельца."Запросов от экипажа корабля или судовладельца о содействии в решении вопроса не поступало. Продолжаем следить за развитием ситуации", - сообщили агентству в диппредставительстве.Ранее капитан судна Владимир Мартусь рассказал РИА Новости, что на фоне запрета на вход в европейские порты "Штандарт" не сможет выйти за пределы вод Евросоюза из-за нехватки топлива. По его словам, команде удалось пополнить запасы воды во Франции благодаря помощи моряков из французского яхт-клуба, которые на моторках в несколько ходок привезли на корабль воду в канистрах.Мартусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз, чтобы попытаться добиться отмены санкций. Французские власти оставили запрет на заход корабля в свои порты в силе. Команда обжаловала решение префекта французского департамента Финистер в Верховном суде, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца.Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против РФ была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения.Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html

https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html

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испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, санкции в отношении россии, испания, франция, евросоюз, совет европы, брест