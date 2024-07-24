"Штандарту" не хватит топлива, чтобы покинуть воды ЕС, сообщил капитан
Капитан "Штандарта": фрегату не хватит топлива, чтобы покинуть воды ЕС
Фрегат "Штандарт". Архивное фото
ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт" на фоне запрета на вход в европейский порты на сможет выйти за пределы вод Евросоюза из-за нехватки топлива, сообщил в среду РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.
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"Да, так и есть: все государства Европейского союза могут сейчас действовать по такому шаблону. Я боюсь, что так они и будут действовать. Ситуация безрадостная, потому что мы не знаем, куда дальше идти. Куда-то за пределы Европейского союза – у нас не хватит топлива. Очень огорчает такая несправедливость", - сказал капитан по телефону.
По его словам, команде удалось пополнить запасы воды во Франции, благодаря помощи моряков из французского яхт-клуба, которые на моторках в несколько ходок привезли на корабль воду в канистрах.
"Все моряки нас поддерживают и считают, что это очень несправедливое решение. Воды нам хватит ещё на три дня. Экипаж уже какую неделю без душа, мы моемся морской водой. Еды тоже дня на 3-4", - сказал капитан.
Мартусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз, чтобы попытаться добиться отмены санкций. Французские власти оставили запрет на заход корабля в свои порты в силе. Команда обжаловала решение префекта Финистера в Верховном суде, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца.
"Единственное решение для нас – это обращение в Европарламент с просьбой пересмотреть эти санкционные документы. Это исторический корабль, не государственная организация. Мы будем стараться выйти на контакт с теми парламентариями Евросоюза, которые принимали это решение, и смотреть, что можно сделать. Сейчас важна моральная поддержка и понимание политиков, что так нельзя", - заключил он.
Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против Москвы была добавлена формулировка о "копии исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения.
Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
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