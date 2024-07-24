https://ria.ru/20240724/fregat-1961647698.html

"Штандарту" не хватит топлива, чтобы покинуть воды ЕС, сообщил капитан

"Штандарту" не хватит топлива, чтобы покинуть воды ЕС, сообщил капитан - РИА Новости, 24.07.2024

"Штандарту" не хватит топлива, чтобы покинуть воды ЕС, сообщил капитан

Российский фрегат "Штандарт" на фоне запрета на вход в европейский порты на сможет выйти за пределы вод Евросоюза из-за нехватки топлива, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:18

2024-07-24T11:18

2024-07-24T11:26

евросоюз

в мире

франция

испания

галисия

европарламент

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961373010_0:58:3159:1835_1920x0_80_0_0_efdbe501a1f718257ec6b49670a35712.jpg

ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт" на фоне запрета на вход в европейский порты на сможет выйти за пределы вод Евросоюза из-за нехватки топлива, сообщил в среду РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.Ранее порты Франции и Испании не пустили фрегат и не дали возможность пополнить запасы. Сейчас судно находится у берегов испанской Галисии."Да, так и есть: все государства Европейского союза могут сейчас действовать по такому шаблону. Я боюсь, что так они и будут действовать. Ситуация безрадостная, потому что мы не знаем, куда дальше идти. Куда-то за пределы Европейского союза – у нас не хватит топлива. Очень огорчает такая несправедливость", - сказал капитан по телефону.По его словам, команде удалось пополнить запасы воды во Франции, благодаря помощи моряков из французского яхт-клуба, которые на моторках в несколько ходок привезли на корабль воду в канистрах."Все моряки нас поддерживают и считают, что это очень несправедливое решение. Воды нам хватит ещё на три дня. Экипаж уже какую неделю без душа, мы моемся морской водой. Еды тоже дня на 3-4", - сказал капитан.Мартусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз, чтобы попытаться добиться отмены санкций. Французские власти оставили запрет на заход корабля в свои порты в силе. Команда обжаловала решение префекта Финистера в Верховном суде, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца."Единственное решение для нас – это обращение в Европарламент с просьбой пересмотреть эти санкционные документы. Это исторический корабль, не государственная организация. Мы будем стараться выйти на контакт с теми парламентариями Евросоюза, которые принимали это решение, и смотреть, что можно сделать. Сейчас важна моральная поддержка и понимание политиков, что так нельзя", - заключил он.Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против Москвы была добавлена формулировка о "копии исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения.Команда корабля запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html

https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html

https://ria.ru/20211101/istoriya-1757186671.html

франция

испания

галисия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, в мире, франция, испания, галисия, европарламент, совет европы