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Испания вслед за Францией отказала российскому фрегату в заходе в порт - РИА Новости, 24.07.2024
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11:11 24.07.2024 (обновлено: 12:56 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/fregat-1961645415.html
Испания вслед за Францией отказала российскому фрегату в заходе в порт
Испания вслед за Францией отказала российскому фрегату в заходе в порт - РИА Новости, 24.07.2024
Испания вслед за Францией отказала российскому фрегату в заходе в порт
Испанские порты вслед за французскими отказываются принять российский фрегат "Штандарт", чтобы судно могло пополнить запасы, сообщил РИА Новости по телефону... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:11
2024-07-24T12:56
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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Испанские порты вслед за французскими отказываются принять российский фрегат "Штандарт", чтобы судно могло пополнить запасы, сообщил РИА Новости по телефону капитан Владимир Мартусь."Испанские порты нас не пускают. Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать "Штандарту" заход в порты", — сказал собеседник агентства.Сейчас фрегат стоит на якоре в пятистах метрах от берегов испанской Галисии.Как пояснил Мартусь, "Штандарт" не может покинуть воды Евросоюза из-за нехватки топлива.Пополнить запасы воды удалось во Франции, благодаря помощи моряков из французского яхт-клуба, которые на моторных лодках в несколько ходок привезли на корабль воду в канистрах."Все моряки нас поддерживают и считают, что это очень несправедливое решение. Воды нам хватит еще на три дня. Экипаж уже какую неделю без душа, мы моемся морской водой. Еды тоже дня на три-четыре", — сказал капитан.В начале июля префектура французского департамента Финистер запретила фрегату зайти в порт Бреста. Префект обосновал решение расширенными санкциями против России, которые вступили в силу 24 июня, и под которые также попали "копии исторических кораблей".Морякам не дали принять участие в международном фестивале парусных судов и не позволили войти в порт даже для снабжения.Последние дни фрегат шел от Франции к берегам Испании, где имел договоренность о заходе в порт. Но по прибытии ему также отказали.Мартусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз, чтобы попытаться добиться отмены санкций.Команда запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html
https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html
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франция, испания, в мире, россия
Франция, Испания, В мире, Россия
Испания вслед за Францией отказала российскому фрегату в заходе в порт

Испанский порт вслед за Францией отказал российскому фрегату "Штандарт" в заходе

© AFP 2024 / LOU BENOISTФрегат "Штандарт" во Франции
Фрегат Штандарт во Франции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AFP 2024 / LOU BENOIST
Фрегат "Штандарт" во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Испанские порты вслед за французскими отказываются принять российский фрегат "Штандарт", чтобы судно могло пополнить запасы, сообщил РИА Новости по телефону капитан Владимир Мартусь.
"Испанские порты нас не пускают. Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать "Штандарту" заход в порты", — сказал собеседник агентства.
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Сейчас фрегат стоит на якоре в пятистах метрах от берегов испанской Галисии.
Как пояснил Мартусь, "Штандарт" не может покинуть воды Евросоюза из-за нехватки топлива.
Пополнить запасы воды удалось во Франции, благодаря помощи моряков из французского яхт-клуба, которые на моторных лодках в несколько ходок привезли на корабль воду в канистрах.
"Все моряки нас поддерживают и считают, что это очень несправедливое решение. Воды нам хватит еще на три дня. Экипаж уже какую неделю без душа, мы моемся морской водой. Еды тоже дня на три-четыре", — сказал капитан.
В начале июля префектура французского департамента Финистер запретила фрегату зайти в порт Бреста. Префект обосновал решение расширенными санкциями против России, которые вступили в силу 24 июня, и под которые также попали "копии исторических кораблей".
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Морякам не дали принять участие в международном фестивале парусных судов и не позволили войти в порт даже для снабжения.
Последние дни фрегат шел от Франции к берегам Испании, где имел договоренность о заходе в порт. Но по прибытии ему также отказали.
Мартусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз, чтобы попытаться добиться отмены санкций.
Команда запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций. Ее подписали уже почти четыре тысячи человек, в комментариях люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
Грузовой корабль - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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