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Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник - РИА Новости, 25.07.2024
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23:41 24.07.2024 (обновлено: 03:06 25.07.2024)
https://ria.ru/20240724/foto-1961838883.html
Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник
Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник - РИА Новости, 25.07.2024
Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник
Брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, заявил РИА Новости, что на фото в СМИ изображен не его родственник,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-24T23:41
2024-07-25T03:06
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, заявил РИА Новости, что на фото в СМИ изображен не его родственник, добавив, что не может дозвониться до брата. "Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата", - сообщил родственник подозреваемого РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение. Корреспондент РИА Новости выяснил, что фото, которые использовал ряд СМИ, впервые были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" в 2015-2016 годах в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl.
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961776215.html
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происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник

Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве: на фото в СМИ другой человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва автомобиля в Москве
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, заявил РИА Новости, что на фото в СМИ изображен не его родственник, добавив, что не может дозвониться до брата.
«
"Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата", - сообщил родственник подозреваемого РИА Новости.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
Вчера, 17:52
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение.
Корреспондент РИА Новости выяснил, что фото, которые использовал ряд СМИ, впервые были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" в 2015-2016 годах в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl.
© Фото : соцсетиФотография, опубликованная в социальной сети "ВКонтакте" в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl
Фотография, опубликованная в социальной сети ВКонтакте в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : соцсети
Фотография, опубликованная в социальной сети "ВКонтакте" в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl
 
ПроисшествияМоскваРоссияТурцияСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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