Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве: на фото в СМИ другой человек
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, заявил РИА Новости, что на фото в СМИ изображен не его родственник, добавив, что не может дозвониться до брата.
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"Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата", - сообщил родственник подозреваемого РИА Новости.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение.
Корреспондент РИА Новости выяснил, что фото, которые использовал ряд СМИ, впервые были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" в 2015-2016 годах в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl.
© Фото : соцсетиФотография, опубликованная в социальной сети "ВКонтакте" в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl
© Фото : соцсети
Фотография, опубликованная в социальной сети "ВКонтакте" в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl