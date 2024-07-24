https://ria.ru/20240724/foto-1961838883.html

Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник

Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник - РИА Новости, 25.07.2024

Брат Евгения Серебрякова заявил, что на фото в СМИ не его родственник

Брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, заявил РИА Новости, что на фото в СМИ изображен не его родственник,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-24T23:41

2024-07-24T23:41

2024-07-25T03:06

происшествия

москва

россия

турция

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, заявил РИА Новости, что на фото в СМИ изображен не его родственник, добавив, что не может дозвониться до брата. "Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата. Я пытаюсь дозвониться, но не могу дозвониться до брата", - сообщил родственник подозреваемого РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение. Корреспондент РИА Новости выяснил, что фото, которые использовал ряд СМИ, впервые были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" в 2015-2016 годах в профиле, владелец которого обозначил себя как Dhon Arbakl.

https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961776215.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы