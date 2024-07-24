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На Украине рассказали, что ВСУ сделали со своим главным оружием

На Украине рассказали, что ВСУ сделали со своим главным оружием - РИА Новости, 24.07.2024

На Украине рассказали, что ВСУ сделали со своим главным оружием

Средства радиоэлектронной борьбы ВСУ уничтожают украинские беспилотники, сообщил журналист Юрий Бутусов в социальных сетях. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:25

2024-07-24T12:25

2024-07-24T12:42

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы ВСУ уничтожают украинские беспилотники, сообщил журналист Юрий Бутусов в социальных сетях."Наши собственные глушилки уничтожают значительное количество наших дронов", — указал он.Как пояснил журналист, украинские отряды с средствами РЭБ к западу от Авдеевки полностью дезориентированы, из-за чего ВСУ глушат свои же БПЛА.В понедельник в пресс службе УФСБ ДНР сообщили о предотвращении более 180 атак украинских войск с применением беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

https://ria.ru/20240724/mwm-1961634676.html

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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, технологии, макеевка, юрий бутусов, вооруженные силы украины, политика