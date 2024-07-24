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Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском - РИА Новости, 24.07.2024
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21:33 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/figurant-1961824903.html
Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском
Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском - РИА Новости, 24.07.2024
Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском
Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве написал свое имя в социальной сети "ВКонтакте" на украинском языке, следует из данных профиля. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:33
2024-07-24T21:33
происшествия
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве написал свое имя в социальной сети "ВКонтакте" на украинском языке, следует из данных профиля. Профиль "ВКонтакте", предположительно, принадлежащий фигуранту дела, назван по-украински - "Євген Серебряков". При этом основное содержание страницы закрыто от других пользователей сети. Также на странице указан город проживания Серебрякова - Москва, в качестве места работы он указал ПСБ. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Позднее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы. В Замоскворецком суде Москвы сообщали РИА Новости, что Серебрякову вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц.
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происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, москва
Происшествия, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Москва
Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском

Подозреваемый в подрыве машины в Москве писал свое имя в соцсетях на украинском

© РИА НовостиМесто взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Место взрыва машины на севере Москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве написал свое имя в социальной сети "ВКонтакте" на украинском языке, следует из данных профиля.
Профиль "ВКонтакте", предположительно, принадлежащий фигуранту дела, назван по-украински - "Євген Серебряков". При этом основное содержание страницы закрыто от других пользователей сети.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Вчера, 18:52
Также на странице указан город проживания Серебрякова - Москва, в качестве места работы он указал ПСБ.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Позднее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы.
В Замоскворецком суде Москвы сообщали РИА Новости, что Серебрякову вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц.
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист
Вчера, 18:05
 
ПроисшествияПодрыв автомобиля с людьми на севере МосквыМосква
 
 
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