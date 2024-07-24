https://ria.ru/20240724/figurant-1961824903.html

Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском

Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском - РИА Новости, 24.07.2024

Фигурант дела о подрыве машины в Москве писал свое имя в сети на украинском

Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве написал свое имя в социальной сети "ВКонтакте" на украинском языке, следует из данных профиля. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:33

2024-07-24T21:33

2024-07-24T21:33

происшествия

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве написал свое имя в социальной сети "ВКонтакте" на украинском языке, следует из данных профиля. Профиль "ВКонтакте", предположительно, принадлежащий фигуранту дела, назван по-украински - "Євген Серебряков". При этом основное содержание страницы закрыто от других пользователей сети. Также на странице указан город проживания Серебрякова - Москва, в качестве места работы он указал ПСБ. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Позднее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы. В Замоскворецком суде Москвы сообщали РИА Новости, что Серебрякову вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц.

https://ria.ru/20240724/video-1961791553.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, москва