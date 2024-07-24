https://ria.ru/20240724/fbr-1961821653.html
ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"
ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус" - РИА Новости, 24.07.2024
ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"
Спецслужбы США обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, подобного вооруженному нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", заявил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:02
2024-07-24T21:02
2024-07-24T21:02
в мире
сша
россия
красногорск
кристофер рэй
крокус сити холл
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148978/89/1489788941_0:397:5184:3313_1920x0_80_0_0_244590ae79bdbc30e456e125674f2a10.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спецслужбы США обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, подобного вооруженному нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей Конгресса."Мы все сильнее обеспокоены угрозой подготовки террористической атаки из-за рубежа, что вызывает большую тревогу, и вообще возможностью скоординированного теракта, подобного тому, что мы видели в концертном зале в России. Но только тут, в США", — заявил руководитель бюро.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961741967.html
сша
россия
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148978/89/1489788941_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_97ab37734b5119ec8426ceed0969f094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, красногорск, кристофер рэй, крокус сити холл, фбр
В мире, США, Россия, Красногорск, Кристофер Рэй, Крокус Сити Холл, ФБР
ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"
ФБР обеспокоено угрозой теракта, похожего на атаку на "Крокус"