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ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус" - РИА Новости, 24.07.2024
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21:02 24.07.2024
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ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"
ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус" - РИА Новости, 24.07.2024
ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"
Спецслужбы США обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, подобного вооруженному нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", заявил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:02
2024-07-24T21:02
в мире
сша
россия
красногорск
кристофер рэй
крокус сити холл
фбр
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спецслужбы США обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, подобного вооруженному нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей Конгресса."Мы все сильнее обеспокоены угрозой подготовки террористической атаки из-за рубежа, что вызывает большую тревогу, и вообще возможностью скоординированного теракта, подобного тому, что мы видели в концертном зале в России. Но только тут, в США", — заявил руководитель бюро.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
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в мире, сша, россия, красногорск, кристофер рэй, крокус сити холл, фбр
В мире, США, Россия, Красногорск, Кристофер Рэй, Крокус Сити Холл, ФБР
ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"

ФБР обеспокоено угрозой теракта, похожего на атаку на "Крокус"

© AP Photo / Andrew HarnikШтаб-квартира ФБР в Вашингтоне
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спецслужбы США обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, подобного вооруженному нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей Конгресса.
"Мы все сильнее обеспокоены угрозой подготовки террористической атаки из-за рубежа, что вызывает большую тревогу, и вообще возможностью скоординированного теракта, подобного тому, что мы видели в концертном зале в России. Но только тут, в США", — заявил руководитель бюро.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
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Вчера, 15:55
 
В миреСШАРоссияКрасногорскКристофер РэйКрокус Сити ХоллФБР
 
 
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