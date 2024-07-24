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ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"

ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус" - РИА Новости, 24.07.2024

ФБР забило тревогу из-за угрозы теракта, подобного атаке на "Крокус"

Спецслужбы США обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, подобного вооруженному нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", заявил... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:02

2024-07-24T21:02

2024-07-24T21:02

в мире

сша

россия

красногорск

кристофер рэй

крокус сити холл

фбр

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спецслужбы США обеспокоены угрозой иностранного теракта в США, подобного вооруженному нападению на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей Конгресса."Мы все сильнее обеспокоены угрозой подготовки террористической атаки из-за рубежа, что вызывает большую тревогу, и вообще возможностью скоординированного теракта, подобного тому, что мы видели в концертном зале в России. Но только тут, в США", — заявил руководитель бюро.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961741967.html

сша

россия

красногорск

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в мире, сша, россия, красногорск, кристофер рэй, крокус сити холл, фбр