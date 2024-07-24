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ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка - РИА Новости, 24.07.2024
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13:02 24.07.2024 (обновлено: 13:44 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/fas-1961682151.html
ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка
ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка - РИА Новости, 24.07.2024
ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба завела дело против сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации о кешбэке при оплате услуг. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:02
2024-07-24T13:44
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
яндекс
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба завела дело против сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации о кешбэке при оплате услуг. "ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" и ООО "Яндекс Еда". В случае установления вины организациям грозят штрафы", — говорится в сообщении ведомства.По мнению службы, действия компаний могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе.Уточняется, что в ФАС поступила жалоба на рекламу этих компаний, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В ролике содержалась информация о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, "недоступным для восприятия". Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки.
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технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, яндекс
Технологии, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк, Яндекс
ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка

ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка из-за рекламы о кешбэке

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба завела дело против сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации о кешбэке при оплате услуг.
«
"ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" и ООО "Яндекс Еда". В случае установления вины организациям грозят штрафы", — говорится в сообщении ведомства.
По мнению службы, действия компаний могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе.
Уточняется, что в ФАС поступила жалоба на рекламу этих компаний, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В ролике содержалась информация о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, "недоступным для восприятия". Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
ФАС возбудила дело против Сбербанка
27 февраля, 10:38
 
ТехнологииРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Альфа-банкЯндекс
 
 
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