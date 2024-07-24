https://ria.ru/20240724/fas-1961682151.html

ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка

ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка - РИА Новости, 24.07.2024

ФАС возбудила дело против "Яндекс Еды" и Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба завела дело против сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации о кешбэке при оплате услуг. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:02

2024-07-24T13:02

2024-07-24T13:44

технологии

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

альфа-банк

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба завела дело против сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации о кешбэке при оплате услуг. "ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" и ООО "Яндекс Еда". В случае установления вины организациям грозят штрафы", — говорится в сообщении ведомства.По мнению службы, действия компаний могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе.Уточняется, что в ФАС поступила жалоба на рекламу этих компаний, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В ролике содержалась информация о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, "недоступным для восприятия". Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки.

https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, яндекс