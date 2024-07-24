На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500
Су-34 ВКС России нанес удар ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ
© Минобороны РоссииЭкипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ
© Минобороны России
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", — рассказали в ведомстве.
В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000
17 июля, 03:36
Для уничтожения пункта дислокации применили неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
"Осуществили сброс УМПК с установленной дальности. Цели по результатам объективного контроля поражены. Наше дело правое! Противник будет побежден! Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель! Ее разрушительное действие довольно-таки сильное, пробивает прочные бетонные укрытия. Поэтому противник дребезжит от страха и будет побежден", — рассказал пилот Су-34 Владислав.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.