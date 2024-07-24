https://ria.ru/20240724/fab-500-1961608060.html

На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500

На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500 - РИА Новости, 24.07.2024

На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:04

2024-07-24T05:04

2024-07-24T09:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны."Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", — рассказали в ведомстве.Для уничтожения пункта дислокации применили неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета."Осуществили сброс УМПК с установленной дальности. Цели по результатам объективного контроля поражены. Наше дело правое! Противник будет побежден! Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель! Ее разрушительное действие довольно-таки сильное, пробивает прочные бетонные укрытия. Поэтому противник дребезжит от страха и будет побежден", — рассказал пилот Су-34 Владислав.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240717/fab-3000-1960151330.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34