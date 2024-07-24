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На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500 - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.07.2024 (обновлено: 09:22 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/fab-500-1961608060.html
На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500
На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500 - РИА Новости, 24.07.2024
На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:04
2024-07-24T09:22
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск &quot;Запад&quot;, — рассказали в ведомстве.Для уничтожения пункта дислокации применили неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета."Осуществили сброс УМПК с установленной дальности. Цели по результатам объективного контроля поражены. Наше дело правое! Противник будет побежден! Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель! Ее разрушительное действие довольно-таки сильное, пробивает прочные бетонные укрытия. Поэтому противник дребезжит от страха и будет побежден", — рассказал пилот Су-34 Владислав.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240717/fab-3000-1960151330.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
На пункт временной дислокации ВСУ сбросили ФАБ-500

Су-34 ВКС России нанес удар ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ

© Минобороны РоссииЭкипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Минобороны России
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", — рассказали в ведомстве.

Авиабомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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17 июля, 03:36
Для уничтожения пункта дислокации применили неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
"Осуществили сброс УМПК с установленной дальности. Цели по результатам объективного контроля поражены. Наше дело правое! Противник будет побежден! Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель! Ее разрушительное действие довольно-таки сильное, пробивает прочные бетонные укрытия. Поэтому противник дребезжит от страха и будет побежден", — рассказал пилот Су-34 Владислав.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
8 апреля, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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