Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов
Участок скоростной трассы . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Проектно-сметная документация по расширению федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря принять решения для повышения пропускной способности автодороги М-8 "Холмогоры" и приведения ее в нормативное состояние с расширением до четырех полос на наиболее загруженных и опасных участках.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил важность этого поручения президента.
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"Проект крайне важен не только для Ярославской области. Трасса связывает семь регионов и является одной из крупнейших магистралей в ЦФО", - подчеркнул глава региона.
Как сообщает правительство Ярославской области, включение в перечень мероприятий поэтапного расширения трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области губернатор Михаил Евраев обсуждал на встречах с членами правительства России, в том числе с заместителями председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и Виталием Савельевым, министрами Антоном Силуановым и Романом Старовойтом.
"В частности, речь идет о 20-километровом отрезке от границы Владимирской области со стороны Москвы до Переславля-Залесского Ярославской области… Проектно-сметная документация готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. До 1 декабря должны быть определены дальнейшие шаги по реализации проекта", - сообщил губернатор.