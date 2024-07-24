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Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов - РИА Новости, 24.07.2024
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Ярославская область
 
23:12 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/evraev-1961835762.html
Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов
Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов - РИА Новости, 24.07.2024
Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов
Проектно-сметная документация по расширению федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области готова и уже получила положительное заключение... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:12
2024-07-24T23:12
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ярославская область
россия
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марат хуснуллин
владимир путин
михаил евраев
главгосэкспертиза
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Проектно-сметная документация по расширению федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря принять решения для повышения пропускной способности автодороги М-8 "Холмогоры" и приведения ее в нормативное состояние с расширением до четырех полос на наиболее загруженных и опасных участках. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил важность этого поручения президента. "Проект крайне важен не только для Ярославской области. Трасса связывает семь регионов и является одной из крупнейших магистралей в ЦФО", - подчеркнул глава региона. Как сообщает правительство Ярославской области, включение в перечень мероприятий поэтапного расширения трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области губернатор Михаил Евраев обсуждал на встречах с членами правительства России, в том числе с заместителями председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и Виталием Савельевым, министрами Антоном Силуановым и Романом Старовойтом. "В частности, речь идет о 20-километровом отрезке от границы Владимирской области со стороны Москвы до Переславля-Залесского Ярославской области… Проектно-сметная документация готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. До 1 декабря должны быть определены дальнейшие шаги по реализации проекта", - сообщил губернатор.
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ярославская область, россия, владимирская область, марат хуснуллин, владимир путин, михаил евраев, главгосэкспертиза
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Владимирская область, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Михаил Евраев, Главгосэкспертиза

Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчасток скоростной трассы
Участок скоростной трассы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участок скоростной трассы . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Проектно-сметная документация по расширению федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря принять решения для повышения пропускной способности автодороги М-8 "Холмогоры" и приведения ее в нормативное состояние с расширением до четырех полос на наиболее загруженных и опасных участках.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил важность этого поручения президента.
«
"Проект крайне важен не только для Ярославской области. Трасса связывает семь регионов и является одной из крупнейших магистралей в ЦФО", - подчеркнул глава региона.
Как сообщает правительство Ярославской области, включение в перечень мероприятий поэтапного расширения трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области губернатор Михаил Евраев обсуждал на встречах с членами правительства России, в том числе с заместителями председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и Виталием Савельевым, министрами Антоном Силуановым и Романом Старовойтом.
"В частности, речь идет о 20-километровом отрезке от границы Владимирской области со стороны Москвы до Переславля-Залесского Ярославской области… Проектно-сметная документация готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. До 1 декабря должны быть определены дальнейшие шаги по реализации проекта", - сообщил губернатор.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияВладимирская областьМарат ХуснуллинВладимир ПутинМихаил ЕвраевГлавгосэкспертиза
 
 
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