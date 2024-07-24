https://ria.ru/20240724/evraev-1961835762.html

Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов

Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов - РИА Новости, 24.07.2024

Евраев: проект расширения участка трассы М-8 в Ярославской области готов

Проектно-сметная документация по расширению федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области готова и уже получила положительное заключение... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:12

2024-07-24T23:12

2024-07-24T23:12

ярославская область

ярославская область

россия

владимирская область

марат хуснуллин

владимир путин

михаил евраев

главгосэкспертиза

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Проектно-сметная документация по расширению федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря принять решения для повышения пропускной способности автодороги М-8 "Холмогоры" и приведения ее в нормативное состояние с расширением до четырех полос на наиболее загруженных и опасных участках. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил важность этого поручения президента. "Проект крайне важен не только для Ярославской области. Трасса связывает семь регионов и является одной из крупнейших магистралей в ЦФО", - подчеркнул глава региона. Как сообщает правительство Ярославской области, включение в перечень мероприятий поэтапного расширения трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославской области губернатор Михаил Евраев обсуждал на встречах с членами правительства России, в том числе с заместителями председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и Виталием Савельевым, министрами Антоном Силуановым и Романом Старовойтом. "В частности, речь идет о 20-километровом отрезке от границы Владимирской области со стороны Москвы до Переславля-Залесского Ярославской области… Проектно-сметная документация готова и уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. До 1 декабря должны быть определены дальнейшие шаги по реализации проекта", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20240723/stroitelstvo-1961505915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославская область, россия, владимирская область, марат хуснуллин, владимир путин, михаил евраев, главгосэкспертиза