https://ria.ru/20240724/ekspert-1961770757.html

Эксперт рассказала о новых способах защиты клиентов банков от мошенников

Эксперт рассказала о новых способах защиты клиентов банков от мошенников - РИА Новости, 24.07.2024

Эксперт рассказала о новых способах защиты клиентов банков от мошенников

Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости о новых способах защиты клиентов банков от мошенников. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:39

2024-07-24T17:39

2024-07-24T17:39

экономика

технологии

алла храпунова

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости о новых способах защиты клиентов банков от мошенников. С 25 июля 2024 года банки смогут тщательнее анализировать сведения о финансовых операциях россиян, применяя системы "антифрод" ("антимошенник"), и приостанавливать платежи клиентов в рамках Федерального закона № 161-ФЗ. Со слов эксперта, автоматические настройки программ контролируют отклонение их поведения от привычного, а сотовые операторы сообщают о длительных разговорах жертвы перед приходом в банк. По ее данным, с 25 июля перечень, состоявший из трех признаков, увеличится до шести. "Раньше системы банков проверяли получателя средств в базе данных Банка России о мошеннических счетах, оценивали нетипичность операции, исходя из привычных поведенческих особенностей клиента, а также проверяли данные об устройстве, с которого производится платеж. Теперь кредитные организации смогут приостанавливать переводы на счета, по которым совершались мошеннические операции, исходя из данных антифрод-систем банков", - рассказала эксперт. Кроме того, по ее данным, регулятор уточнил, что внутренние системы банков могут пополняться сведениями, сформированными банками самостоятельно, даже без сообщений жертв и пострадавших об обмане – действительно, на сегодняшний день банки разработали достаточно много технологических решений, учитывающих в том числе имеющиеся схемы обмана. "Банк России публикует, какой объем средств удалось спасти банкам от мошенников – их сумма превышает 5 триллионов рублей по итогам 2023 года. А значит, данные о получателях средств в рамках этих предотвращённых платежей могли остаться только во внутрибанковских накопительных системах. Теперь регулятор разрешил учитывать их в рамках антифрод-процедур и приостанавливать платежи по закону. Чем больше данных о мошенниках – тем лучше, ведь зачастую они могут быть более актуальными и оперативными, а значит это убережет чьи-то деньги", – отмечает Храпунова. Также с 25 июля банки смогут получить информацию о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денежных средств. Не важен источник получения данной информации: любой канал, клиент или другое заинтересованной лицо, пояснила эксперт. "Информационные потоки зачастую могут иметь неожиданные преломления – возбуждение уголовного дела бывает быстрым, таким же как реагирование правоохранительных органов, при этом поступление информации до заинтересованных сторон может быть обусловлено сроками принятого документооборота между ведомствами. Оперативность в данном поле лишь повышает защиту клиентов" - поделилась мнением Храпунова. Также, банки будут использовать данные, поступившие от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. Регулятор специально привел пример такого позитивного обмена данными – это операторы связи с их безграничными данными о телефонной активности абонента, количестве получаемых смс, в том числе в мессенджерах. "Не секрет, что жертвы телефонных мошенников находятся под длительным воздействием посредством разговоров, переписки. Мошенники кропотливо ведут "подопечных", не дают им контактировать с родными и знакомыми, а значит таким обманам всегда характерны длительные разговоры с незнакомыми номерами. Очень хорошо, что теперь синергия телекома и финансового сектора позволит обеспечить нужный обмен данными" - прокомментировала эксперт. По мнению Храпуновой, на сегодняшний день регулятор максимально учел все возможные основания приостановления платежей с признаками мошенничества. Теперь, при возникновении подозрений, как отметила она, банки смогут на законных основаниях превентивно уберечь своих клиентов, даже если они находятся под воздействием мошенников, что очень актуально в текущей ситуации. "Сейчас в топ легенд мошенников входят "представитель сотового оператора" с рассказом об окончании срока действия сим-карты, а также – "сотрудник единой медицинской службы" с сообщением о необходимости сделать флюорографию. Часто встречаются истории со звонками о перерасчете пенсии, обновлении данных для налоговой, а также передаче документов в МФЦ. Мошенники используют искусственный интеллект, имитируют голоса и видео с помощью новых технологий, следят за новостной повесткой, их схемы обновляются ежедневно, поэтому поверить мошеннику зачастую несложно", – предупредила Храпунова. В рамках изменений, которые вступят в силу 25 июля, банки имеют право приостановить платеж на два дня, отметила эксперт. Это означает, что теперь устанавливается так называемый "период охлаждения" для каждого платежа. Это время, когда потребителю дается возможность взглянуть на свой платеж с другой стороны, переосмыслить причины и последствия. Грядущие новации ожидаются всем сообществом – это безусловные законные основания уберечь и защитить клиентов банков от мошенников, резюмировала Храпунова.

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https://ria.ru/20240712/rossiya-1959141202.html

https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html

https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, алла храпунова