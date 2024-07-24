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Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева - РИА Новости, 24.07.2024
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16:33 24.07.2024 (обновлено: 16:48 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ekspert-1961755029.html
Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева
Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева - РИА Новости, 24.07.2024
Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева
Доверять словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о переговорах нельзя, а капитуляцию в случае изменения положения на фронте могут подписать не украинские... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:33
2024-07-24T16:48
украина
киев
москва
дмитрий кулеба
ван и (политик)
владимир зеленский
мид кнр
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Доверять словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о переговорах нельзя, а капитуляцию в случае изменения положения на фронте могут подписать не украинские политики, а военные, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина" политолог Юрий Дудкин. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Все, о чем говорит Кулеба сейчас, - это треп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их. Кулеба сделал такое заявление, поскольку ему некомфортно было находиться с Ван И, который давно говорит, что решение украинского конфликта лежит в плоскости переговоров, а не военных действий", - сказал Дудкин. Он напомнил, что на Украине действует специальный указ, запрещающий Владимиру Зеленскому переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. "Если встанет вопрос о переговорах с Украиной, то их могут вести украинские военные и они же могут подписать документы о капитуляции и сдаче вооруженных формирований. Это не обязательно делать политикам и пустословам, таким, как Кулеба", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240724/slovakiya-1961709997.html
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украина, киев, москва, дмитрий кулеба, ван и (политик), владимир зеленский, мид кнр
Украина, Киев, Москва, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик), Владимир Зеленский, МИД КНР
Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева

Эксперт: капитуляцию Киева могут подписать военные, участие политиков не нужно

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Доверять словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о переговорах нельзя, а капитуляцию в случае изменения положения на фронте могут подписать не украинские политики, а военные, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина" политолог Юрий Дудкин.
Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
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«
"Все, о чем говорит Кулеба сейчас, - это треп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их. Кулеба сделал такое заявление, поскольку ему некомфортно было находиться с Ван И, который давно говорит, что решение украинского конфликта лежит в плоскости переговоров, а не военных действий", - сказал Дудкин.
Он напомнил, что на Украине действует специальный указ, запрещающий Владимиру Зеленскому переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«
"Если встанет вопрос о переговорах с Украиной, то их могут вести украинские военные и они же могут подписать документы о капитуляции и сдаче вооруженных формирований. Это не обязательно делать политикам и пустословам, таким, как Кулеба", - заключил эксперт.
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