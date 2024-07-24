https://ria.ru/20240724/ekspert-1961755029.html

Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева

Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева - РИА Новости, 24.07.2024

Эксперт рассказал, кто может подписать капитуляцию Киева

Доверять словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о переговорах нельзя, а капитуляцию в случае изменения положения на фронте могут подписать не украинские... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:33

2024-07-24T16:33

2024-07-24T16:48

украина

киев

москва

дмитрий кулеба

ван и (политик)

владимир зеленский

мид кнр

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Доверять словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о переговорах нельзя, а капитуляцию в случае изменения положения на фронте могут подписать не украинские политики, а военные, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина" политолог Юрий Дудкин. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Все, о чем говорит Кулеба сейчас, - это треп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их. Кулеба сделал такое заявление, поскольку ему некомфортно было находиться с Ван И, который давно говорит, что решение украинского конфликта лежит в плоскости переговоров, а не военных действий", - сказал Дудкин. Он напомнил, что на Украине действует специальный указ, запрещающий Владимиру Зеленскому переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. "Если встанет вопрос о переговорах с Украиной, то их могут вести украинские военные и они же могут подписать документы о капитуляции и сдаче вооруженных формирований. Это не обязательно делать политикам и пустословам, таким, как Кулеба", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240724/slovakiya-1961709997.html

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961666892.html

украина

киев

москва

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украина, киев, москва, дмитрий кулеба, ван и (политик), владимир зеленский, мид кнр