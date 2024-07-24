https://ria.ru/20240724/ekspert-1961639689.html

Эксперт назвал условие вступления Молдавии в ЕС

Эксперт назвал условие вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 24.07.2024

Эксперт назвал условие вступления Молдавии в ЕС

Кишиневу, прежде чем он вступит в Евросоюз, необходимо урегулировать отношения с Тирасполем, заявил РИА Новости директор тираспольского института... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:48

2024-07-24T10:48

2024-07-24T10:48

молдавия

тирасполь

россия

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ТИРАСПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Кишиневу, прежде чем он вступит в Евросоюз, необходимо урегулировать отношения с Тирасполем, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. По его словам, если опираться на нормы международного права, можно утверждать, что процесс евроинтеграции Молдавии оказывается жестко увязан с процессом урегулирования отношений между Кишиневом и Тирасполем. "Поэтому даже таким принципиальным евроинтеграторам, как (президент Молдавии Майя) Санду... если они действительно хотят привести Молдавию в ЕС, рано или поздно придется садиться за стол переговоров с Тирасполем и предлагать Приднестровью приемлемый статус. При условии, конечно, если они смогут удержать власть", - сказал Шорников. По его словам, поэтапное вступление Молдавии в ЕС, когда в это объединение сначала попадает сама Молдавия без Приднестровья, а потом ждет там присоединения к себе ПМР – это с самого начала была предвыборная уловка политтехнологов Санду. "Очевидно, что Молдавия как страна с неурегулированным конфликтом не может в таковом статусе войти в состав ЕС", - отметил эксперт. Он напомнил, что в общественном мнении Молдавии Приднестровье хоть и воспринимается как самостоятельный субъект, но большинство жителей, в том числе среди потенциальных избирателей Санду, не готово принять мысль, что их маленькая страна может оказаться еще меньше за счет обретения ПМР признанной независимости. "А идея раздельного вступления в ЕС – это прямой путь к окончательной утрате Приднестровья. Ведь приднестровцы на референдуме 2006 года проголосовали за присоединение к России, а в Молдавии идет подготовка к еврореферендуму, который должен закрепить противоположный выбор", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что с точки зрения предвыборных технологий идея раздельного вступления в ЕС, большинству избирателей партии власти показалась прямой угрозой территориальной целостности государства. "Ситуация в мире и в регионе очень быстро меняется не в пользу действующей команды в Кишиневе. Если еще месяц назад все говорили о том, что нет никаких шансов на смену режима в Молдавии, то уже через месяц может оказаться, что у Санду перспектив не больше, чем у Байдена", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20231111/moldaviya-1908844426.html

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молдавия, тирасполь, россия, евросоюз, в мире