https://ria.ru/20240724/ekspert-1961639689.html
Эксперт назвал условие вступления Молдавии в ЕС
Эксперт назвал условие вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 24.07.2024
Эксперт назвал условие вступления Молдавии в ЕС
Кишиневу, прежде чем он вступит в Евросоюз, необходимо урегулировать отношения с Тирасполем, заявил РИА Новости директор тираспольского института... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:48
2024-07-24T10:48
2024-07-24T10:48
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тирасполь
россия
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Кишиневу, прежде чем он вступит в Евросоюз, необходимо урегулировать отношения с Тирасполем, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. По его словам, если опираться на нормы международного права, можно утверждать, что процесс евроинтеграции Молдавии оказывается жестко увязан с процессом урегулирования отношений между Кишиневом и Тирасполем. "Поэтому даже таким принципиальным евроинтеграторам, как (президент Молдавии Майя) Санду... если они действительно хотят привести Молдавию в ЕС, рано или поздно придется садиться за стол переговоров с Тирасполем и предлагать Приднестровью приемлемый статус. При условии, конечно, если они смогут удержать власть", - сказал Шорников. По его словам, поэтапное вступление Молдавии в ЕС, когда в это объединение сначала попадает сама Молдавия без Приднестровья, а потом ждет там присоединения к себе ПМР – это с самого начала была предвыборная уловка политтехнологов Санду. "Очевидно, что Молдавия как страна с неурегулированным конфликтом не может в таковом статусе войти в состав ЕС", - отметил эксперт. Он напомнил, что в общественном мнении Молдавии Приднестровье хоть и воспринимается как самостоятельный субъект, но большинство жителей, в том числе среди потенциальных избирателей Санду, не готово принять мысль, что их маленькая страна может оказаться еще меньше за счет обретения ПМР признанной независимости. "А идея раздельного вступления в ЕС – это прямой путь к окончательной утрате Приднестровья. Ведь приднестровцы на референдуме 2006 года проголосовали за присоединение к России, а в Молдавии идет подготовка к еврореферендуму, который должен закрепить противоположный выбор", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что с точки зрения предвыборных технологий идея раздельного вступления в ЕС, большинству избирателей партии власти показалась прямой угрозой территориальной целостности государства. "Ситуация в мире и в регионе очень быстро меняется не в пользу действующей команды в Кишиневе. Если еще месяц назад все говорили о том, что нет никаких шансов на смену режима в Молдавии, то уже через месяц может оказаться, что у Санду перспектив не больше, чем у Байдена", - подчеркнул Шорников.
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
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молдавия, тирасполь, россия, евросоюз, в мире
Молдавия, Тирасполь, Россия, Евросоюз, В мире
Эксперт назвал условие вступления Молдавии в ЕС
Эксперт: Кишиневу необходимо урегулировать отношения с Тирасполем
ТИРАСПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Кишиневу, прежде чем он вступит в Евросоюз, необходимо урегулировать отношения с Тирасполем, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
По его словам, если опираться на нормы международного права, можно утверждать, что процесс евроинтеграции Молдавии оказывается жестко увязан с процессом урегулирования отношений между Кишиневом и Тирасполем.
«
"Поэтому даже таким принципиальным евроинтеграторам, как (президент Молдавии Майя) Санду... если они действительно хотят привести Молдавию в ЕС, рано или поздно придется садиться за стол переговоров с Тирасполем и предлагать Приднестровью приемлемый статус. При условии, конечно, если они смогут удержать власть", - сказал Шорников.
По его словам, поэтапное вступление Молдавии в ЕС, когда в это объединение сначала попадает сама Молдавия без Приднестровья, а потом ждет там присоединения к себе ПМР – это с самого начала была предвыборная уловка политтехнологов Санду. "Очевидно, что Молдавия как страна с неурегулированным конфликтом не может в таковом статусе войти в состав ЕС", - отметил эксперт.
Он напомнил, что в общественном мнении Молдавии Приднестровье хоть и воспринимается как самостоятельный субъект, но большинство жителей, в том числе среди потенциальных избирателей Санду, не готово принять мысль, что их маленькая страна может оказаться еще меньше за счет обретения ПМР признанной независимости. "А идея раздельного вступления в ЕС – это прямой путь к окончательной утрате Приднестровья. Ведь приднестровцы на референдуме 2006 года проголосовали за присоединение к России, а в Молдавии идет подготовка к еврореферендуму, который должен закрепить противоположный выбор", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что с точки зрения предвыборных технологий идея раздельного вступления в ЕС, большинству избирателей партии власти показалась прямой угрозой территориальной целостности государства. "Ситуация в мире и в регионе очень быстро меняется не в пользу действующей команды в Кишиневе. Если еще месяц назад все говорили о том, что нет никаких шансов на смену режима в Молдавии, то уже через месяц может оказаться, что у Санду перспектив не больше, чем у Байдена", - подчеркнул Шорников.